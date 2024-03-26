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Мосгорсуд продлил арест Эвану Гершковичу - РИА Новости, 26.03.2024
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12:11 26.03.2024 (обновлено: 15:45 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/gershkovich-1935861602.html
Мосгорсуд продлил арест Эвану Гершковичу
Мосгорсуд продлил арест Эвану Гершковичу - РИА Новости, 26.03.2024
Мосгорсуд продлил арест Эвану Гершковичу
Мосгорсуд продлил срок ареста журналисту американской The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:11
2024-03-26T15:45
эван гершкович
московский городской суд
происшествия
россия
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста журналисту американской The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Гершковичу меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде. Новый срок ареста установили до 30 июня.Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Столичный суд арестовал журналиста в конце марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда указал, что Гершковича взяли с поличным.Тема возможного обмена сотрудника WSJ была затронута в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Говоря о ситуации с Гершковичем, президент упомянул человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили. Но Песков напрямую это не подтвердил.
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эван гершкович, московский городской суд, происшествия, россия
Эван Гершкович, Московский городской суд, Происшествия, Россия
Мосгорсуд продлил арест Эвану Гершковичу

Мосгорсуд продлил арест журналисту Гершковичу по обвинению в шпионаже до 30 июня

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста журналисту американской The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Гершковичу меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.
Новый срок ареста установили до 30 июня.
Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Столичный суд арестовал журналиста в конце марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда указал, что Гершковича взяли с поличным.
Тема возможного обмена сотрудника WSJ была затронута в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Говоря о ситуации с Гершковичем, президент упомянул человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили. Но Песков напрямую это не подтвердил.
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