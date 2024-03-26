Мосгорсуд продлил арест Эвану Гершковичу
Мосгорсуд продлил арест журналисту Гершковичу по обвинению в шпионаже до 30 июня
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро The Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста журналисту американской The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
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"Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Гершковичу меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде.
Новый срок ареста установили до 30 июня.
Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".
Столичный суд арестовал журналиста в конце марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда указал, что Гершковича взяли с поличным.
Тема возможного обмена сотрудника WSJ была затронута в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Говоря о ситуации с Гершковичем, президент упомянул человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили. Но Песков напрямую это не подтвердил.
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