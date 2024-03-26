https://ria.ru/20240326/gershkovich-1935861602.html

Мосгорсуд продлил арест Эвану Гершковичу

Мосгорсуд продлил арест Эвану Гершковичу - РИА Новости, 26.03.2024

Мосгорсуд продлил арест Эвану Гершковичу

Мосгорсуд продлил срок ареста журналисту американской The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:11

2024-03-26T12:11

2024-03-26T15:45

эван гершкович

московский городской суд

происшествия

россия

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Мосгорсуд продлил срок ареста журналисту американской The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Гершковичу меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде. Новый срок ареста установили до 30 июня.Гершковича задержали 30 марта 2023 года в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже в интересах правительства США. По данным ФСБ, американец собирал сведения, составляющие гостайну, "о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса".Столичный суд арестовал журналиста в конце марта. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков тогда указал, что Гершковича взяли с поличным.Тема возможного обмена сотрудника WSJ была затронута в интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Говоря о ситуации с Гершковичем, президент упомянул человека, который "из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита". Речь, по всей видимости, идет про Вадима Соколова (Красикова), отбывающего пожизненное за убийство в Берлине Зелимхана Хангошвили. Но Песков напрямую это не подтвердил.

https://ria.ru/20231221/shpionazh-1917122037.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

эван гершкович, московский городской суд, происшествия, россия