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Бортников оценил работу ФСБ - РИА Новости, 26.03.2024
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16:16 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/fsb-1935952762.html
Бортников оценил работу ФСБ
Бортников оценил работу ФСБ - РИА Новости, 26.03.2024
Бортников оценил работу ФСБ
Структура Федеральной службы безопасности РФ дееспособна, проблем с учетом событий на Украине достаточно, служба работает в очень напряженном режиме, заявил... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:16
2024-03-26T16:16
россия
украина
александр бортников
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Структура Федеральной службы безопасности РФ дееспособна, проблем с учетом событий на Украине достаточно, служба работает в очень напряженном режиме, заявил директор ФСБ Александр Бортников. "Я считаю, что система работает довольно-таки неплохо. Структура дееспособна, способна решать сложные задачи. Но мы не можем гарантировать стопроцентной, извините за тавтологию, гарантией от того, что произошло. Наши возможности тоже не беспредельны", - сказал Бортников журналистам в ответ на просьбу оценить работу ФСБ. Он добавил, что "тот объем проблем, с которым мы столкнулись в последнее время с учетом событий на Украине, конечно же, заставляет нас работать в очень напряженном режиме, проблем достаточно". Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935948282.html
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html
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россия, украина, александр бортников, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Александр Бортников, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников оценил работу ФСБ

Бортников: ФСБ работает неплохо и с учетом событий на Украине очень напряженно

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ России
Сотрудники ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / ФСБ России
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Сотрудники ФСБ России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Структура Федеральной службы безопасности РФ дееспособна, проблем с учетом событий на Украине достаточно, служба работает в очень напряженном режиме, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Я считаю, что система работает довольно-таки неплохо. Структура дееспособна, способна решать сложные задачи. Но мы не можем гарантировать стопроцентной, извините за тавтологию, гарантией от того, что произошло. Наши возможности тоже не беспредельны", - сказал Бортников журналистам в ответ на просьбу оценить работу ФСБ.
Директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
У ФСБ была информация о подготовке теракта в дни выборов, заявил Бортников
Вчера, 16:00
Он добавил, что "тот объем проблем, с которым мы столкнулись в последнее время с учетом событий на Украине, конечно же, заставляет нас работать в очень напряженном режиме, проблем достаточно".
Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Бортников ответил на вопрос, почему глава ГУР Украины все еще жив
Вчера, 15:20
 
РоссияУкраинаАлександр БортниковВладимир ПутинМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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