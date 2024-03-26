https://ria.ru/20240326/fsb-1935952762.html
Бортников оценил работу ФСБ
Бортников оценил работу ФСБ - РИА Новости, 26.03.2024
Бортников оценил работу ФСБ
Структура Федеральной службы безопасности РФ дееспособна, проблем с учетом событий на Украине достаточно, служба работает в очень напряженном режиме, заявил... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:16
2024-03-26T16:16
2024-03-26T16:16
россия
украина
александр бортников
владимир путин
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594741710_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_dadfeb5b164998219cf4df094a77c49c.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Структура Федеральной службы безопасности РФ дееспособна, проблем с учетом событий на Украине достаточно, служба работает в очень напряженном режиме, заявил директор ФСБ Александр Бортников. "Я считаю, что система работает довольно-таки неплохо. Структура дееспособна, способна решать сложные задачи. Но мы не можем гарантировать стопроцентной, извините за тавтологию, гарантией от того, что произошло. Наши возможности тоже не беспредельны", - сказал Бортников журналистам в ответ на просьбу оценить работу ФСБ. Он добавил, что "тот объем проблем, с которым мы столкнулись в последнее время с учетом событий на Украине, конечно же, заставляет нас работать в очень напряженном режиме, проблем достаточно". Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935948282.html
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, александр бортников, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Александр Бортников, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Бортников оценил работу ФСБ
Бортников: ФСБ работает неплохо и с учетом событий на Украине очень напряженно
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Структура Федеральной службы безопасности РФ дееспособна, проблем с учетом событий на Украине достаточно, служба работает в очень напряженном режиме, заявил директор ФСБ Александр Бортников.
"Я считаю, что система работает довольно-таки неплохо. Структура дееспособна, способна решать сложные задачи. Но мы не можем гарантировать стопроцентной, извините за тавтологию, гарантией от того, что произошло. Наши возможности тоже не беспредельны", - сказал Бортников журналистам в ответ на просьбу оценить работу ФСБ.
Он добавил, что "тот объем проблем, с которым мы столкнулись в последнее время с учетом событий на Украине, конечно же, заставляет нас работать в очень напряженном режиме, проблем достаточно".
Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК
, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС
, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин
отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины
, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ
, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.