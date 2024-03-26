https://ria.ru/20240326/fsb-1935952762.html

Бортников оценил работу ФСБ

Бортников оценил работу ФСБ - РИА Новости, 26.03.2024

Бортников оценил работу ФСБ

Структура Федеральной службы безопасности РФ дееспособна, проблем с учетом событий на Украине достаточно, служба работает в очень напряженном режиме, заявил... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:16

2024-03-26T16:16

2024-03-26T16:16

россия

украина

александр бортников

владимир путин

маргарита симоньян

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Структура Федеральной службы безопасности РФ дееспособна, проблем с учетом событий на Украине достаточно, служба работает в очень напряженном режиме, заявил директор ФСБ Александр Бортников. "Я считаю, что система работает довольно-таки неплохо. Структура дееспособна, способна решать сложные задачи. Но мы не можем гарантировать стопроцентной, извините за тавтологию, гарантией от того, что произошло. Наши возможности тоже не беспредельны", - сказал Бортников журналистам в ответ на просьбу оценить работу ФСБ. Он добавил, что "тот объем проблем, с которым мы столкнулись в последнее время с учетом событий на Украине, конечно же, заставляет нас работать в очень напряженном режиме, проблем достаточно". Теракт в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта перед концертом. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек, главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала о 143 жертвах. По информации МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935948282.html

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, александр бортников, владимир путин, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)