https://ria.ru/20240326/film-1935797871.html

Актер Шагин рассказал про фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир"

Актер Шагин рассказал про фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир" - РИА Новости, 26.03.2024

Актер Шагин рассказал про фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир"

Фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир" - это попытка достучаться до неопределившихся в своей позиции по отношению к специальной военной операции,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T05:27

2024-03-26T05:27

2024-03-26T05:27

культура

антон шагин

александр проханов

александр михайлов (генерал-майор)

донбасс

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир" - это попытка достучаться до неопределившихся в своей позиции по отношению к специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости актер, исполнитель главной роли Антон Шагин. "На протяжении многих десятилетий либеральное лобби и люди подобного толка насаждали свою идеологию, ложные ценности и взгляды на историю, на развитие нашей страны. Теперь время изменилось. Мы уже открыто заявляем о своих позициях, о своем векторе, который изменит и поменяет как внутри страны происходящее, так и вне… Нет у нас никакого рецепта, никого не лечим и не призываем. Здесь нет менторства или какого-либо назидания. Это попытка достучаться до неопределившихся", - сказал Шагин. По словам актера, создатели киноленты были бы счастливы, если бы люди начали по-настоящему болеть и ратовать за Россию. "Вот за этим и снимался фильм, чтобы рассказать правду о причинах начала спецоперации. Это кино не может оставить равнодушным, потому что оно делалось честно и большим количеством людей… Конечно, это огромная ответственность, потому что этот фильм увидят наши военные. Здесь мы не имели права соврать или допустить какие-то ошибки. Несколько военных работали на картине, прямо на съемках. Наш реквизитор, он из ЧВК "Вагнер" был. Да, конечно, нас консультировали, мы сверялись с какими-то важными принципиальными вещами", - рассказал Шагин. Актер отметил, что состав съемочной группы насчитывает более ста человек, работа велась фактически весь 2023 год. "Каждый на своем месте, каждый исполнял свою работу с полной самоотдачей, с верой в то, что это получится", - добавил он. Фильм о событиях в Донбассе "Позывной "Пассажир", посвященный первым российским ополченцам и героям СВО, вышел в кинопрокат 14 марта, в основу сюжета лег роман писателя Александра Проханова "Убийство городов". Режиссером картины выступил Илья Казанков. Роли в фильме исполнили Антон Шагин, Виталий Кищенко, Сергей Горобченко, Алексей Шевченков, Александр Михайлов, Любовь Баханкова, Надежда Маркина и другие. Фильм "Позывной "Пассажир" был включен в реестр мероприятий в рамках "Пушкинской карты".

https://ria.ru/20240326/shagin-1935793394.html

https://ria.ru/20240321/film-1934678997.html

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антон шагин, александр проханов, александр михайлов (генерал-майор), донбасс, россия