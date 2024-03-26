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В Астрахани открыли филиал бойцовского клуба по господдержке
В Астрахани открыли филиал бойцовского клуба по господдержке - РИА Новости, 26.03.2024
В Астрахани открыли филиал бойцовского клуба по господдержке
Астраханский предприниматель открыл филиал бойцовского клуба при содействии регионального фонда господдержки, сообщает пресс-служба правительства Астраханской... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:44
2024-03-26T17:44
2024-03-26T17:44
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Астраханский предприниматель открыл филиал бойцовского клуба при содействии регионального фонда господдержки, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области. Денис Кожевников – предприниматель, спортсмен и общественник – руководит организованным им бойцовским клубом "Патриот". В регионе его знают как человека, который воспитывает детей сильными духом, настоящими спортсменами, говорится в сообщении пресс-службы. Расширить свое дело Кожевников смог благодаря господдержке по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". На средства льготного займа от Астраханского фонда поддержки МСП всего за три месяца астраханец смог открыть и полностью оборудовать второй филиал спортклуба. В планах у предприимчивого спортсмена – дальнейшее расширение бизнеса и открытие новых филиалов спортивного клуба "Патриот". Регион приветствует и поддерживает социально ориентированные проекты, отмечается в сообщении.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, астраханская область, астрахань, бизнес, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Астраханская область, Астрахань, Бизнес, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Астраханский предприниматель открыл филиал бойцовского клуба при содействии регионального фонда господдержки, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области.
Денис Кожевников – предприниматель, спортсмен и общественник – руководит организованным им бойцовским клубом "Патриот". В регионе его знают как человека, который воспитывает детей сильными духом, настоящими спортсменами, говорится в сообщении пресс-службы.
Расширить свое дело Кожевников смог благодаря господдержке по нацпроекту
"Малое и среднее предпринимательство". На средства льготного займа от Астраханского фонда поддержки МСП всего за три месяца астраханец смог открыть и полностью оборудовать второй филиал спортклуба.
В планах у предприимчивого спортсмена – дальнейшее расширение бизнеса и открытие новых филиалов спортивного клуба "Патриот".
Регион приветствует и поддерживает социально ориентированные проекты, отмечается в сообщении.