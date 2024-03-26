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В Астрахани открыли филиал бойцовского клуба по господдержке

В Астрахани открыли филиал бойцовского клуба по господдержке - РИА Новости, 26.03.2024

В Астрахани открыли филиал бойцовского клуба по господдержке

Астраханский предприниматель открыл филиал бойцовского клуба при содействии регионального фонда господдержки, сообщает пресс-служба правительства Астраханской... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T17:44

2024-03-26T17:44

2024-03-26T17:44

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Астраханский предприниматель открыл филиал бойцовского клуба при содействии регионального фонда господдержки, сообщает пресс-служба правительства Астраханской области. Денис Кожевников – предприниматель, спортсмен и общественник – руководит организованным им бойцовским клубом "Патриот". В регионе его знают как человека, который воспитывает детей сильными духом, настоящими спортсменами, говорится в сообщении пресс-службы. Расширить свое дело Кожевников смог благодаря господдержке по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство". На средства льготного займа от Астраханского фонда поддержки МСП всего за три месяца астраханец смог открыть и полностью оборудовать второй филиал спортклуба. В планах у предприимчивого спортсмена – дальнейшее расширение бизнеса и открытие новых филиалов спортивного клуба "Патриот". Регион приветствует и поддерживает социально ориентированные проекты, отмечается в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

твой бизнес – новости, астраханская область, астрахань, бизнес, поддержка бизнеса