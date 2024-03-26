https://ria.ru/20240326/evropa-1935784217.html

Песков заявил о понимании Европой последствий передачи активов РФ Украине

Песков заявил о понимании Европой последствий передачи активов РФ Украине - РИА Новости, 26.03.2024

Песков заявил о понимании Европой последствий передачи активов РФ Украине

Решение передать Украине замороженные активы России нанесет урон репутации европейцев, которые понимают, что Россия это так не оставит и будет оспаривать данное РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:16

2024-03-26T00:16

2024-03-26T00:16

россия

украина

европа

дмитрий песков

жозеп боррель

евросоюз

g7

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Решение передать Украине замороженные активы России нанесет урон репутации европейцев, которые понимают, что Россия это так не оставит и будет оспаривать данное решение, даже если это будет вопрос десятилетий, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Думаю, европейцы понимают, что мы будем оспаривать это решение. Возможно, это будет вопрос не одного года, а десятилетий, но мы это так не оставим", - сказал Песков в интервью сайту "Аргументы и факты" в ответ на вопрос, как Россия должна отреагировать на то, что доходы от ее замороженных активов европейцы планируют отдавать Украине. Он добавил, что при этом европейцы сами будут разрушать свою инвестиционную привлекательность и основы коммерческого права, которые являются устоями их экономики. "Потому что частная собственность или право государства на свои авуары - это святое, это нельзя трогать. И вот если они нарушат это один раз, то получат моментальную реакцию инвесторов, нанесут урон своему реноме, которое зарабатывали много десятилетий. Попросту говоря, будут рубить сук, на котором сидят", - сказал Песков. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что внес на рассмотрение стран Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных российских активов на военную помощь Украине. Ранее ЕС планировал тратить непредвиденные доходы от замороженных российских активов на реконструкцию Украины, однако в последнее время в Брюсселе все чаще говорят о том, что в связи со сложной ситуацией "на поле боя" и нехваткой оружия и боеприпасов у Киева деньги "можно потратить на военную поддержку". После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.

https://ria.ru/20240322/aktivy-1934988666.html

https://ria.ru/20240322/aktivy-1934952985.html

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россия, украина, европа, дмитрий песков, жозеп боррель, евросоюз, g7, санкции в отношении россии, euroclear