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Электросамокаты открыли новый летний сезон в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 26.03.2024
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10:37 26.03.2024 (обновлено: 11:16 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/elektrosamokaty-1935827903.html
Электросамокаты открыли новый летний сезон в Москве и Подмосковье
Электросамокаты открыли новый летний сезон в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 26.03.2024
Электросамокаты открыли новый летний сезон в Москве и Подмосковье
Российские сервисы кикшеринга - Whoosh, "Яндекс Go" и "Юрент" - сегодня возобновили работу и открыли новый летний сезон в Москве и Московской области, говорится РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:37
2024-03-26T11:16
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские сервисы кикшеринга - Whoosh, "Яндекс Go" и "Юрент" - сегодня возобновили работу и открыли новый летний сезон в Москве и Московской области, говорится в сообщениях компаний. "Российский сервис кикшеринга Whoosh возобновляет сезон в Москве с 20 тысячами электросамокатов", - сообщил сервис. В "Яндекс Go" рассказали, что "с 26 марта самокаты "Яндекса" вновь доступны для аренды в Москве … парк компании в Москве и МО в этом сезоне увеличился до 30 тысяч самокатов". "Сервис кикшеринга "Юрент" … запустил сезон в Москве. В этом году на улицах города пользователей будет ждать 20 тысяч электросамокатов", - сообщил "Юрент". Сервисы отметили, что все самокаты в Москве в этом сезоне будут оснащены увеличенными номерами сразу с задней и передней стороны - это поможет городским камерам фиксировать нарушения. "Юрент" поделился, что пользователи будут получать push-уведомление о необходимости пройти онлайн-тест в приложении, если они нарушили ПДД. Сервис также запустил внутренний рейтинг пользователей: в карточку каждого пользователя вносится информация о нарушениях при их наличии. За нарушения вводятся различные санкции: от предупреждений до блокировки. При повторных или серьезных нарушениях, например при передаче аккаунта несовершеннолетним, пользователь будет заблокирован в приложении оператора. В этом сезоне оператор вложит не менее 50 миллионов рублей в строительство инфраструктуры: установит более трех тысяч парковок и будет наносить велополосы совместно с остальными кикшеринговыми сервисами. По словам "Яндекс Go", сервис расширил свою карту с электросамокатами: теперь на ней есть Митино, Коммунарка, Бутово, Красногорск, Долгопрудный, Химки и Мытищи. В Whoosh добавили, что число активных пользователей сервиса в Москве в прошлом году выросло на 41% по сравнению с 2022 годом. Суммарно пользователи сервиса в Москве и области совершили более 26,5 миллиона поездок и проехали более 47 миллионов километров.
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москва, московская область (подмосковье), общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Общество
Электросамокаты открыли новый летний сезон в Москве и Подмосковье

Сервисы аренды электросамокатов открыли летний сезон в Москве и Подмосковье

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва. 25 марта 2024
Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва. 25 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие у пункта электросамокатов на набережной реки Москва. 25 марта 2024
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские сервисы кикшеринга - Whoosh, "Яндекс Go" и "Юрент" - сегодня возобновили работу и открыли новый летний сезон в Москве и Московской области, говорится в сообщениях компаний.
"Российский сервис кикшеринга Whoosh возобновляет сезон в Москве с 20 тысячами электросамокатов", - сообщил сервис. В "Яндекс Go" рассказали, что "с 26 марта самокаты "Яндекса" вновь доступны для аренды в Москве … парк компании в Москве и МО в этом сезоне увеличился до 30 тысяч самокатов". "Сервис кикшеринга "Юрент" … запустил сезон в Москве. В этом году на улицах города пользователей будет ждать 20 тысяч электросамокатов", - сообщил "Юрент".
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Сервисы отметили, что все самокаты в Москве в этом сезоне будут оснащены увеличенными номерами сразу с задней и передней стороны - это поможет городским камерам фиксировать нарушения.
"Юрент" поделился, что пользователи будут получать push-уведомление о необходимости пройти онлайн-тест в приложении, если они нарушили ПДД. Сервис также запустил внутренний рейтинг пользователей: в карточку каждого пользователя вносится информация о нарушениях при их наличии. За нарушения вводятся различные санкции: от предупреждений до блокировки. При повторных или серьезных нарушениях, например при передаче аккаунта несовершеннолетним, пользователь будет заблокирован в приложении оператора.
В этом сезоне оператор вложит не менее 50 миллионов рублей в строительство инфраструктуры: установит более трех тысяч парковок и будет наносить велополосы совместно с остальными кикшеринговыми сервисами.
По словам "Яндекс Go", сервис расширил свою карту с электросамокатами: теперь на ней есть Митино, Коммунарка, Бутово, Красногорск, Долгопрудный, Химки и Мытищи.
В Whoosh добавили, что число активных пользователей сервиса в Москве в прошлом году выросло на 41% по сравнению с 2022 годом. Суммарно пользователи сервиса в Москве и области совершили более 26,5 миллиона поездок и проехали более 47 миллионов километров.
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