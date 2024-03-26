https://ria.ru/20240326/ekonomika-1935926181.html
Путин попросил Генпрокуратуру гибко подходить к проблемам в экономике
Путин попросил Генпрокуратуру гибко подходить к проблемам в экономике - РИА Новости, 26.03.2024
Путин попросил Генпрокуратуру гибко подходить к проблемам в экономике
Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры попросил подходить гибко ко всем проблемам в экономике, заниматься профилактикой и помогать людям. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:54
2024-03-26T14:54
2024-03-26T14:54
экономика
россия
владимир путин
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры попросил подходить гибко ко всем проблемам в экономике, заниматься профилактикой и помогать людям. "На экономику нужно обратить также особое внимание, потому что это залог успеха во всех сферах нашей жизни. Здесь много задач, я не буду повторяться, не буду ничего еще раз перечислять из того, что сказал сам, и того, что было сказано генеральным прокурором. На что бы хотел обратить внимание, конечно, прокуратура нацелена на то, чтобы строго следить за исполнением законов и всё, но я вас прошу ко всем этим проблемам, которые возникают в сфере экономики, подходить гибко", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По его словам, надо "не просто действовать по принципу хватать и не пущать, а лучше заниматься профилактикой, добросовестным участием". "В экономической деятельности лучше вовремя подсказать, где они могут войти в зону, опасную с точки зрения нарушения действующего закона. Нужно помогать людям", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240321/putin-1934598684.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф
Экономика, Россия, Владимир Путин, Генеральная прокуратура РФ
Путин попросил Генпрокуратуру гибко подходить к проблемам в экономике
Путин: необходимо гибко подходить к проблемам в экономике и помогать людям
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры попросил подходить гибко ко всем проблемам в экономике, заниматься профилактикой и помогать людям.
"На экономику нужно обратить также особое внимание, потому что это залог успеха во всех сферах нашей жизни. Здесь много задач, я не буду повторяться, не буду ничего еще раз перечислять из того, что сказал сам, и того, что было сказано генеральным прокурором. На что бы хотел обратить внимание, конечно, прокуратура нацелена на то, чтобы строго следить за исполнением законов и всё, но я вас прошу ко всем этим проблемам, которые возникают в сфере экономики, подходить гибко", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ.
По его словам, надо "не просто действовать по принципу хватать и не пущать, а лучше заниматься профилактикой, добросовестным участием". "В экономической деятельности лучше вовремя подсказать, где они могут войти в зону, опасную с точки зрения нарушения действующего закона. Нужно помогать людям", - подчеркнул президент.