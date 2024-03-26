https://ria.ru/20240326/ekonomika-1935926181.html

Путин попросил Генпрокуратуру гибко подходить к проблемам в экономике

Путин попросил Генпрокуратуру гибко подходить к проблемам в экономике - РИА Новости, 26.03.2024

Путин попросил Генпрокуратуру гибко подходить к проблемам в экономике

Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры попросил подходить гибко ко всем проблемам в экономике, заниматься профилактикой и помогать людям. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:54

2024-03-26T14:54

2024-03-26T14:54

экономика

россия

владимир путин

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на коллегии Генпрокуратуры попросил подходить гибко ко всем проблемам в экономике, заниматься профилактикой и помогать людям. "На экономику нужно обратить также особое внимание, потому что это залог успеха во всех сферах нашей жизни. Здесь много задач, я не буду повторяться, не буду ничего еще раз перечислять из того, что сказал сам, и того, что было сказано генеральным прокурором. На что бы хотел обратить внимание, конечно, прокуратура нацелена на то, чтобы строго следить за исполнением законов и всё, но я вас прошу ко всем этим проблемам, которые возникают в сфере экономики, подходить гибко", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По его словам, надо "не просто действовать по принципу хватать и не пущать, а лучше заниматься профилактикой, добросовестным участием". "В экономической деятельности лучше вовремя подсказать, где они могут войти в зону, опасную с точки зрения нарушения действующего закона. Нужно помогать людям", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240321/putin-1934598684.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, владимир путин, генеральная прокуратура рф