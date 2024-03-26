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При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя
При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя - РИА Новости, 26.03.2024
При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя
Два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, произошла утечка растворителя, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:43
2024-03-26T20:43
2024-03-26T20:52
происшествия
россия
ростов
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, произошла утечка растворителя, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. По его словам, грузовики столкнулись на 992-м километре трассы М-4 "Дон" в южном направлении. "В результате ДТП в грузовике, перевозившим растворитель, произошла утечка. На месте работают огнеборцы 87-й пожарно-спасательной части", - сказал он. Отмечается, что по состоянию на 20.00, специалисты произвели нейтрализацию растворителя пеной и песком. Разлив на почву не допущен, добавил представитель ГУМЧС РФ по региону.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, ростов, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростов, Ростовская область
При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя
На М-4 "Дон" под Ростовом столкнулись 2 грузовика, произошла утечка растворителя
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости.
Два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, произошла утечка растворителя, сообщил
журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
По его словам, грузовики столкнулись на 992-м километре трассы М-4 "Дон" в южном направлении.
"В результате ДТП в грузовике, перевозившим растворитель, произошла утечка. На месте работают огнеборцы 87-й пожарно-спасательной части", - сказал он.
Отмечается, что по состоянию на 20.00, специалисты произвели нейтрализацию растворителя пеной и песком.
Разлив на почву не допущен, добавил представитель ГУМЧС РФ по региону.