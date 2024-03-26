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При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя - РИА Новости, 26.03.2024
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20:43 26.03.2024 (обновлено: 20:52 26.03.2024)
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При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя
При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя - РИА Новости, 26.03.2024
При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя
Два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, произошла утечка растворителя, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:43
2024-03-26T20:52
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, произошла утечка растворителя, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. По его словам, грузовики столкнулись на 992-м километре трассы М-4 "Дон" в южном направлении. "В результате ДТП в грузовике, перевозившим растворитель, произошла утечка. На месте работают огнеборцы 87-й пожарно-спасательной части", - сказал он. Отмечается, что по состоянию на 20.00, специалисты произвели нейтрализацию растворителя пеной и песком. Разлив на почву не допущен, добавил представитель ГУМЧС РФ по региону.
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происшествия, россия, ростов, ростовская область
Происшествия, Россия, Ростов, Ростовская область
При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя

На М-4 "Дон" под Ростовом столкнулись 2 грузовика, произошла утечка растворителя

© МЧС Ростовской области/TelegramМесто происшествия, где два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
Место происшествия, где два грузовика столкнулись на трассе М-4 Дон в Ростовской области
© МЧС Ростовской области/Telegram
Место происшествия, где два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, произошла утечка растворителя, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.
По его словам, грузовики столкнулись на 992-м километре трассы М-4 "Дон" в южном направлении.
"В результате ДТП в грузовике, перевозившим растворитель, произошла утечка. На месте работают огнеборцы 87-й пожарно-спасательной части", - сказал он.
Отмечается, что по состоянию на 20.00, специалисты произвели нейтрализацию растворителя пеной и песком.
Разлив на почву не допущен, добавил представитель ГУМЧС РФ по региону.
 
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