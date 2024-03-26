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При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя

При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя - РИА Новости, 26.03.2024

При столкновении двух грузовиков под Ростовом произошла утечка растворителя

Два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, произошла утечка растворителя, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:43

2024-03-26T20:43

2024-03-26T20:52

происшествия

россия

ростов

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. Два грузовика столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, произошла утечка растворителя, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. По его словам, грузовики столкнулись на 992-м километре трассы М-4 "Дон" в южном направлении. "В результате ДТП в грузовике, перевозившим растворитель, произошла утечка. На месте работают огнеборцы 87-й пожарно-спасательной части", - сказал он. Отмечается, что по состоянию на 20.00, специалисты произвели нейтрализацию растворителя пеной и песком. Разлив на почву не допущен, добавил представитель ГУМЧС РФ по региону.

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ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ростов, ростовская область