https://ria.ru/20240326/dtp-1935950375.html

В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло

В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло - РИА Новости, 26.03.2024

В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло

Количество пострадавших в ДТП с двумя легковушками и трамваем в Краснодаре выросло до шести человек, среди них ребенок, сообщил министр здравоохранения края... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:09

2024-03-26T16:09

2024-03-26T16:09

происшествия

авто

горький

краснодар

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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с двумя легковушками и трамваем в Краснодаре выросло до шести человек, среди них ребенок, сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов. "Пострадало шесть человек. Среди пострадавших один ребенок. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - написал в Telegram-канале Филиппов.Ранее в краснодарском УМВД заявили, что во вторник произошла авария на пересечении улиц Костылева и Горького: 23-летний житель Дагестана за рулём "Лады" столкнулся с автомобилем Opel, которым управлял 59-летний местный житель, а также с трамваем. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали четыре человека: водитель и 22-летний пассажир автомобиля отечественного авто, а также водитель иномарки и 76-летняя пассажирка трамвая.

https://ria.ru/20240326/dtp-1935812896.html

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происшествия, авто, горький, краснодар