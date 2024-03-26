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В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло - РИА Новости, 26.03.2024
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16:09 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/dtp-1935950375.html
В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло
В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло - РИА Новости, 26.03.2024
В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло
Количество пострадавших в ДТП с двумя легковушками и трамваем в Краснодаре выросло до шести человек, среди них ребенок, сообщил министр здравоохранения края... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:09
2024-03-26T16:09
происшествия
авто
горький
краснодар
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КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с двумя легковушками и трамваем в Краснодаре выросло до шести человек, среди них ребенок, сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов. "Пострадало шесть человек. Среди пострадавших один ребенок. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - написал в Telegram-канале Филиппов.Ранее в краснодарском УМВД заявили, что во вторник произошла авария на пересечении улиц Костылева и Горького: 23-летний житель Дагестана за рулём "Лады" столкнулся с автомобилем Opel, которым управлял 59-летний местный житель, а также с трамваем. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали четыре человека: водитель и 22-летний пассажир автомобиля отечественного авто, а также водитель иномарки и 76-летняя пассажирка трамвая.
https://ria.ru/20240326/dtp-1935812896.html
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происшествия, авто, горький, краснодар
Происшествия, Авто, Горький, Краснодар
В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло

В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло до шести

© Фото : МОЙ КРАСНОДАР/ВКонтактеМесто ДТП в Краснодаре
Место ДТП в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : МОЙ КРАСНОДАР/ВКонтакте
Место ДТП в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с двумя легковушками и трамваем в Краснодаре выросло до шести человек, среди них ребенок, сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов.
«
"Пострадало шесть человек. Среди пострадавших один ребенок. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - написал в Telegram-канале Филиппов.
Ранее в краснодарском УМВД заявили, что во вторник произошла авария на пересечении улиц Костылева и Горького: 23-летний житель Дагестана за рулём "Лады" столкнулся с автомобилем Opel, которым управлял 59-летний местный житель, а также с трамваем. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали четыре человека: водитель и 22-летний пассажир автомобиля отечественного авто, а также водитель иномарки и 76-летняя пассажирка трамвая.
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