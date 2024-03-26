https://ria.ru/20240326/dtp-1935950375.html
В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло
В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло - РИА Новости, 26.03.2024
В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло
Количество пострадавших в ДТП с двумя легковушками и трамваем в Краснодаре выросло до шести человек, среди них ребенок, сообщил министр здравоохранения края... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:09
2024-03-26T16:09
2024-03-26T16:09
происшествия
авто
горький
краснодар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935949867_0:103:864:589_1920x0_80_0_0_a4e4c1f9426e1a8e445c257987dbacdf.jpg
КРАСНОДАР, 26 мар - РИА Новости. Количество пострадавших в ДТП с двумя легковушками и трамваем в Краснодаре выросло до шести человек, среди них ребенок, сообщил министр здравоохранения края Евгений Филиппов. "Пострадало шесть человек. Среди пострадавших один ребенок. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - написал в Telegram-канале Филиппов.Ранее в краснодарском УМВД заявили, что во вторник произошла авария на пересечении улиц Костылева и Горького: 23-летний житель Дагестана за рулём "Лады" столкнулся с автомобилем Opel, которым управлял 59-летний местный житель, а также с трамваем. По предварительным данным полиции, в ДТП пострадали четыре человека: водитель и 22-летний пассажир автомобиля отечественного авто, а также водитель иномарки и 76-летняя пассажирка трамвая.
https://ria.ru/20240326/dtp-1935812896.html
горький
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935949867_0:22:864:670_1920x0_80_0_0_d5035478fa774495f7a36baea46ce087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, горький, краснодар
Происшествия, Авто, Горький, Краснодар
В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло
В Краснодаре число пострадавших в ДТП с легковушками и трамваем выросло до шести