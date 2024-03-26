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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:10 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/donetsk-1935950648.html
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 26.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк
Украинские войска в 15.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:10
2024-03-26T16:10
специальная военная операция на украине
донецк
кировский район
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в это же время ВСУ открыли огонь по Еленовке, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии, а с 14.40 до 15.00 подвергали обстрелу село Озеряновка, выпустив по нему в общей сложности восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Поселок городского типа Еленовка - примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
https://ria.ru/20240323/pvo-1935389372.html
https://ria.ru/20240322/obstrel-1934997651.html
донецк
кировский район
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донецк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Происшествия
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Кировский район Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики
Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ здания бывшей школы в селе Володарское Донецкой народной республики. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале.
"Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства.
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Кроме того, в это же время ВСУ открыли огонь по Еленовке, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии, а с 14.40 до 15.00 подвергали обстрелу село Озеряновка, выпустив по нему в общей сложности восемь снарядов калибром 122 миллиметра.
Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Поселок городского типа Еленовка - примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКировский районДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦККПроисшествия
 
 
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