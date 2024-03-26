https://ria.ru/20240326/donetsk-1935950648.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк - РИА Новости, 26.03.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Донецк

Украинские войска в 15.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:10

2024-03-26T16:10

2024-03-26T16:10

специальная военная операция на украине

донецк

кировский район

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Украинские войска в 15.30 сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Кировский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram-канале. "Атака ударным БпЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 15.30 - город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с БпЛА", - говорится в сообщении представительства. Кроме того, в это же время ВСУ открыли огонь по Еленовке, выпустив три снаряда из "натовской" артиллерии, а с 14.40 до 15.00 подвергали обстрелу село Озеряновка, выпустив по нему в общей сложности восемь снарядов калибром 122 миллиметра. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка. Поселок городского типа Еленовка - примерно в 10 километрах к югу от Донецка. Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.

https://ria.ru/20240323/pvo-1935389372.html

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донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, кировский район, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк, происшествия