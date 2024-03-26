https://ria.ru/20240326/donetsk-1935843282.html

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 26.03.2024

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке

Украинские войска сбросили с беспилотного летательного аппарата один боеприпас в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:18

2024-03-26T11:18

2024-03-26T11:18

специальная военная операция на украине

донецк

украина

горловка

нато

стирол

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925363639_160:0:1235:605_1920x0_80_0_0_ac9316aea0a26bee0f3f276aa6c9d2d0.jpg

ДОНЕЦК, 26 мар – РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотного летательного аппарата один боеприпас в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10:00 – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, в 10.20 мск был обстрелян Никитовский район Горловки четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20240326/obstrel-1935819235.html

https://ria.ru/20240324/obstrel-1935449581.html

донецк

украина

горловка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, украина, горловка, нато, стирол, происшествия