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ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:18 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/donetsk-1935843282.html
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке - РИА Новости, 26.03.2024
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке
Украинские войска сбросили с беспилотного летательного аппарата один боеприпас в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:18
2024-03-26T11:18
специальная военная операция на украине
донецк
украина
горловка
нато
стирол
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 мар – РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотного летательного аппарата один боеприпас в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10:00 – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях пока не сообщается. Кроме того, в 10.20 мск был обстрелян Никитовский район Горловки четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20240326/obstrel-1935819235.html
https://ria.ru/20240324/obstrel-1935449581.html
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донецк, украина, горловка, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Горловка, НАТО, Стирол, Происшествия
ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Донецке

ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника в Кировском районе Донецка

© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНРОбстрел Донецка
Обстрел Донецка - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Telegram-канал официального сайта ДНР
Обстрел Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар – РИА Новости. Украинские войска сбросили с беспилотного летательного аппарата один боеприпас в Кировском районе Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в Telegram-канале.
"Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины: 10:00 – город Донецк (Кировский район): сброшен взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата", - говорится в сообщении ведомства. О последствиях пока не сообщается.
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Кроме того, в 10.20 мск был обстрелян Никитовский район Горловки четырьмя снарядами "натовского" калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаГорловкаНАТОСтиролПроисшествия
 
 
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