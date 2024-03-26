https://ria.ru/20240326/donetsk-1935815250.html

Власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством

Власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством - РИА Новости, 26.03.2024

Власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством

Работа котельных, лифтов остановлена в Донецке из-за проблем с электричеством, в Горловке также не работают котельные и насосные станции, сообщили мэры этих... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T09:33

2024-03-26T09:33

2024-03-26T09:53

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ДОНЕЦК, 26 мер – РИА Новости. Работа котельных, лифтов остановлена в Донецке из-за проблем с электричеством, в Горловке также не работают котельные и насосные станции, сообщили мэры этих городов в Telegram-каналах."По всему городу будут остановлены котельные, лифты, возможно отключение воды в связи с просадкой напряжения по всей республике", - написал мэр Донецка Алексей Кулемзин.В то же время мэр Горловки Иван Приходько проинформировал, что "в связи с аварийной ситуацией в системе электроснабжения Донецкой Народной Республики в Горловке остановлена работа котельных и насосных станций, обесточен ряд населенных пунктов города".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240326/donetsk-1935788029.html

https://ria.ru/20240325/obstrel-1935706452.html

донецк

горловка

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