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Власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством - РИА Новости, 26.03.2024
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09:33 26.03.2024 (обновлено: 09:53 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/donetsk-1935815250.html
Власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством
Власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством - РИА Новости, 26.03.2024
Власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством
Работа котельных, лифтов остановлена в Донецке из-за проблем с электричеством, в Горловке также не работают котельные и насосные станции, сообщили мэры этих... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T09:33
2024-03-26T09:53
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ДОНЕЦК, 26 мер – РИА Новости. Работа котельных, лифтов остановлена в Донецке из-за проблем с электричеством, в Горловке также не работают котельные и насосные станции, сообщили мэры этих городов в Telegram-каналах.&quot;По всему городу будут остановлены котельные, лифты, возможно отключение воды в связи с просадкой напряжения по всей республике&quot;, - написал мэр Донецка Алексей Кулемзин.В то же время мэр Горловки Иван Приходько проинформировал, что "в связи с аварийной ситуацией в системе электроснабжения Донецкой Народной Республики в Горловке остановлена работа котельных и насосных станций, обесточен ряд населенных пунктов города".Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240326/donetsk-1935788029.html
https://ria.ru/20240325/obstrel-1935706452.html
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в мире, донецк, горловка
В мире, Донецк, Горловка
Власти Донецка и Горловки сообщили о перебоях с электричеством

Власти: в Донецке остановили работу котельных из-за проблем с электричеством

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкГород Донецк
Город Донецк - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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ДОНЕЦК, 26 мер – РИА Новости. Работа котельных, лифтов остановлена в Донецке из-за проблем с электричеством, в Горловке также не работают котельные и насосные станции, сообщили мэры этих городов в Telegram-каналах.
«

"По всему городу будут остановлены котельные, лифты, возможно отключение воды в связи с просадкой напряжения по всей республике", - написал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

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В то же время мэр Горловки Иван Приходько проинформировал, что "в связи с аварийной ситуацией в системе электроснабжения Донецкой Народной Республики в Горловке остановлена работа котельных и насосных станций, обесточен ряд населенных пунктов города".
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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