https://ria.ru/20240326/donbass-1935824962.html

В ДНР заявили об атаке на энергосистему республики

В ДНР заявили об атаке на энергосистему республики - РИА Новости, 26.03.2024

В ДНР заявили об атаке на энергосистему республики

Отсутствие электроэнергии, тепла и воды во многих домах жителей ДНР вызвано атакой украинских сил на энергосистему республики, все будет восстановлено в течение РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:22

2024-03-26T10:22

2024-03-26T10:22

специальная военная операция на украине

происшествия

донецкая народная республика

донецк

горловка

иван приходько

алексей кулемзин (донецк)

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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Отсутствие электроэнергии, тепла и воды во многих домах жителей ДНР вызвано атакой украинских сил на энергосистему республики, все будет восстановлено в течение дня, сообщил первый вице-премьер регионального правительства Андрей Чертков в своем Telegram-канале. Ранее мэры городов Донецка и Горловки Алексей Кулемзин и Иван Приходько сообщили, что в городах приостановлена работа котельных, лифтов и насосных станций из-за проблем с электричеством. "С утра в домах многих из вас нет электроэнергии, как следствие, тепла и воды. Причина происходящего - очередная атака врага на нашу энергосистему", - написал Чертков. По его словам, поврежденная подстанция, благодаря оперативной работе специалистов, уже запущена, энергетики трудятся над выравниванием напряжения. "В течение дня мы восстановим подачу воды и тепла в наши дома", - отметил Чертков.

https://ria.ru/20240326/donetsk-1935815250.html

https://ria.ru/20240326/donetsk-1935788029.html

донецкая народная республика

донецк

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецкая народная республика, донецк, горловка, иван приходько, алексей кулемзин (донецк)