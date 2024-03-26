https://ria.ru/20240326/donbass-1935824962.html
В ДНР заявили об атаке на энергосистему республики
В ДНР заявили об атаке на энергосистему республики - РИА Новости, 26.03.2024
В ДНР заявили об атаке на энергосистему республики
Отсутствие электроэнергии, тепла и воды во многих домах жителей ДНР вызвано атакой украинских сил на энергосистему республики, все будет восстановлено в течение РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:22
2024-03-26T10:22
2024-03-26T10:22
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
донецк
горловка
иван приходько
алексей кулемзин (донецк)
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Отсутствие электроэнергии, тепла и воды во многих домах жителей ДНР вызвано атакой украинских сил на энергосистему республики, все будет восстановлено в течение дня, сообщил первый вице-премьер регионального правительства Андрей Чертков в своем Telegram-канале. Ранее мэры городов Донецка и Горловки Алексей Кулемзин и Иван Приходько сообщили, что в городах приостановлена работа котельных, лифтов и насосных станций из-за проблем с электричеством. "С утра в домах многих из вас нет электроэнергии, как следствие, тепла и воды. Причина происходящего - очередная атака врага на нашу энергосистему", - написал Чертков. По его словам, поврежденная подстанция, благодаря оперативной работе специалистов, уже запущена, энергетики трудятся над выравниванием напряжения. "В течение дня мы восстановим подачу воды и тепла в наши дома", - отметил Чертков.
https://ria.ru/20240326/donetsk-1935815250.html
https://ria.ru/20240326/donetsk-1935788029.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецкая народная республика, донецк, горловка, иван приходько, алексей кулемзин (донецк)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Донецк, Горловка, Иван Приходько, Алексей Кулемзин (Донецк)
В ДНР заявили об атаке на энергосистему республики
Перебои с электричеством в ДНР вызваны украинской атакой на энергосистему