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Ямал примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области - РИА Новости, 26.03.2024
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
12:49 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/deti-1935874002.html
Ямал примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области
Ямал примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области - РИА Новости, 26.03.2024
Ямал примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области
Ямало-Ненецкий автономный округ примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:49
2024-03-26T12:49
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
белгородская область
вячеслав гладков
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщает правительство региона. "(Глава Ямала - ред.) Дмитрий Артюхов вместе с (белгородским губернатором - ред.) Вячеславом Гладковым договорились о приеме в городах округа 330 ребят из приграничного региона России, который сегодня подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что детей разместят на площадках ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы в Салехарде, филиала ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. Все учреждения оборудованы комфортными спальнями, местами питания и отдыха и круглосуточной охраной. Как отметили в правительстве, для детей организуют обучение и досуг, а также окажут помощь в больницах, если она потребуется. "Сейчас в Белгороде уже настоящая весна, поэтому нужно проследить, чтобы ребята не заболели, обеспечить теплой одеждой. Важно окружить детей заботой и, несмотря на то, что на улице холодно, мы должны показать, что Ямал встречает очень тепло", - приводятся в сообщении слова главы Ямала Дмитрия Артюхова. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
https://ria.ru/20240214/artyukhov-1927312416.html
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ямал, дмитрий артюхов, белгородская область, вячеслав гладков
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Ямал примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области

© Официальный сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округаЯмал примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области
Ямал примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области
© Официальный сайт правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
Ямал примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщает правительство региона.
"(Глава Ямала - ред.) Дмитрий Артюхов вместе с (белгородским губернатором - ред.) Вячеславом Гладковым договорились о приеме в городах округа 330 ребят из приграничного региона России, который сегодня подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что детей разместят на площадках ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы в Салехарде, филиала ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. Все учреждения оборудованы комфортными спальнями, местами питания и отдыха и круглосуточной охраной.
Как отметили в правительстве, для детей организуют обучение и досуг, а также окажут помощь в больницах, если она потребуется.
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"Сейчас в Белгороде уже настоящая весна, поэтому нужно проследить, чтобы ребята не заболели, обеспечить теплой одеждой. Важно окружить детей заботой и, несмотря на то, что на улице холодно, мы должны показать, что Ямал встречает очень тепло", - приводятся в сообщении слова главы Ямала Дмитрия Артюхова.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
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