https://ria.ru/20240326/deti-1935874002.html

Ямал примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области

Ямал примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области - РИА Новости, 26.03.2024

Ямал примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области

Ямало-Ненецкий автономный округ примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:49

2024-03-26T12:49

2024-03-26T12:49

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

белгородская область

вячеслав гладков

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мар – РИА Новости. Ямало-Ненецкий автономный округ примет 330 детей из обстреливаемой Белгородской области, сообщает правительство региона. "(Глава Ямала - ред.) Дмитрий Артюхов вместе с (белгородским губернатором - ред.) Вячеславом Гладковым договорились о приеме в городах округа 330 ребят из приграничного региона России, который сегодня подвергается массовым обстрелам со стороны ВСУ", - говорится в сообщении. Уточняется, что детей разместят на площадках ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы в Салехарде, филиала ЯМК в Лабытнанги и в центре духовно-нравственного воспитания в Ноябрьске. Все учреждения оборудованы комфортными спальнями, местами питания и отдыха и круглосуточной охраной. Как отметили в правительстве, для детей организуют обучение и досуг, а также окажут помощь в больницах, если она потребуется. "Сейчас в Белгороде уже настоящая весна, поэтому нужно проследить, чтобы ребята не заболели, обеспечить теплой одеждой. Важно окружить детей заботой и, несмотря на то, что на улице холодно, мы должны показать, что Ямал встречает очень тепло", - приводятся в сообщении слова главы Ямала Дмитрия Артюхова. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что принято решение вывезти в другие субъекты России около 9 тысяч детей из-за обстрелов со стороны Украины. По его словам, пока их планируют разместить на три недели, но при необходимости этот срок могут продлить до лета.

https://ria.ru/20240214/artyukhov-1927312416.html

ямал

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, дмитрий артюхов, белгородская область, вячеслав гладков