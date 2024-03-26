https://ria.ru/20240326/daniya-1935795064.html

"С чистой совестью". У Украины появился внезапный конкурент

"С чистой совестью". У Украины появился внезапный конкурент - РИА Новости, 26.03.2024

"С чистой совестью". У Украины появился внезапный конкурент

Украина не получит все имеющиеся у Дании американские истребители F-16, часть из них могут продать Аргентине, это следует из заявления министра обороны... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T04:21

2024-03-26T04:21

2024-03-26T07:13

в мире

дания

аргентина

украина

хавьер милей

сергей лавров

f-16

f-35

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина не получит все имеющиеся у Дании американские истребители F-16, часть из них могут продать Аргентине, это следует из заявления министра обороны королевства Троельса Лунда Поульсена, его слова приводит телеканал TV2.Как говорится в сюжете, Поульсен в понедельник отправился в Аргентину для обсуждения возможной сделки по продаже оставшихся у Дании F-16. "Мне предстоит обсудить условия потенциального соглашения, но ясно, что мы находимся на заключительном этапе оформления сделки…", — заявил министр.Он назвал согласие Копенгагена отправить 19 своих F-16 Украине "существенным пожертвованием"."Мы является одной из стран Европы, которая жертвует (Киеву. – ред.) больше всего, и поэтому мы можем с чистой совестью продать оставшиеся у нас самолеты F-16", — подчеркнул Поульсен.Как отмечает TV2, после передачи 19 самолетов Киеву у Дании останется еще 24 американских истребителя, при этом "они, похоже, не попадут на Украину". В ВВС Дании идет процесс вывода из эксплуатации старых F-16 для их замены на истребители F-35. При этом потенциальную продажу датских F-16 Аргентине США одобрили в октябре 2023 года.На прошлой неделе издание Nacion сообщило со ссылкой на министерство обороны Аргентины, что Буэнос-Айрес рассматривает вопрос покупки F-16 у Дании. По данным издания, президент Аргентины Хавьер Милей сделал репост сообщений двух пользователей в соцсети X, в которых говорилось, что страна заключит сделку с Данией о покупке истребителей.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240325/borrel-1935775428.html

https://ria.ru/20240325/ukraina-1935748035.html

дания

аргентина

украина

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в мире, дания, аргентина, украина, хавьер милей, сергей лавров, f-16, f-35