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"С чистой совестью". У Украины появился внезапный конкурент - РИА Новости, 26.03.2024
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04:21 26.03.2024 (обновлено: 07:13 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/daniya-1935795064.html
"С чистой совестью". У Украины появился внезапный конкурент
"С чистой совестью". У Украины появился внезапный конкурент - РИА Новости, 26.03.2024
"С чистой совестью". У Украины появился внезапный конкурент
Украина не получит все имеющиеся у Дании американские истребители F-16, часть из них могут продать Аргентине, это следует из заявления министра обороны... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T04:21
2024-03-26T07:13
в мире
дания
аргентина
украина
хавьер милей
сергей лавров
f-16
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина не получит все имеющиеся у Дании американские истребители F-16, часть из них могут продать Аргентине, это следует из заявления министра обороны королевства Троельса Лунда Поульсена, его слова приводит телеканал TV2.Как говорится в сюжете, Поульсен в понедельник отправился в Аргентину для обсуждения возможной сделки по продаже оставшихся у Дании F-16. "Мне предстоит обсудить условия потенциального соглашения, но ясно, что мы находимся на заключительном этапе оформления сделки…", — заявил министр.Он назвал согласие Копенгагена отправить 19 своих F-16 Украине "существенным пожертвованием"."Мы является одной из стран Европы, которая жертвует (Киеву. – ред.) больше всего, и поэтому мы можем с чистой совестью продать оставшиеся у нас самолеты F-16", — подчеркнул Поульсен.Как отмечает TV2, после передачи 19 самолетов Киеву у Дании останется еще 24 американских истребителя, при этом "они, похоже, не попадут на Украину". В ВВС Дании идет процесс вывода из эксплуатации старых F-16 для их замены на истребители F-35. При этом потенциальную продажу датских F-16 Аргентине США одобрили в октябре 2023 года.На прошлой неделе издание Nacion сообщило со ссылкой на министерство обороны Аргентины, что Буэнос-Айрес рассматривает вопрос покупки F-16 у Дании. По данным издания, президент Аргентины Хавьер Милей сделал репост сообщений двух пользователей в соцсети X, в которых говорилось, что страна заключит сделку с Данией о покупке истребителей.Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240325/borrel-1935775428.html
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в мире, дания, аргентина, украина, хавьер милей, сергей лавров, f-16, f-35
В мире, Дания, Аргентина, Украина, Хавьер Милей, Сергей Лавров, F-16, F-35
"С чистой совестью". У Украины появился внезапный конкурент

Поульсен: Дания может продать оставшиеся F-16 Аргентине вместо передачи ВСУ

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина не получит все имеющиеся у Дании американские истребители F-16, часть из них могут продать Аргентине, это следует из заявления министра обороны королевства Троельса Лунда Поульсена, его слова приводит телеканал TV2.
Как говорится в сюжете, Поульсен в понедельник отправился в Аргентину для обсуждения возможной сделки по продаже оставшихся у Дании F-16. "Мне предстоит обсудить условия потенциального соглашения, но ясно, что мы находимся на заключительном этапе оформления сделки…", — заявил министр.
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Он назвал согласие Копенгагена отправить 19 своих F-16 Украине "существенным пожертвованием".
«
"Мы является одной из стран Европы, которая жертвует (Киеву. – ред.) больше всего, и поэтому мы можем с чистой совестью продать оставшиеся у нас самолеты F-16", — подчеркнул Поульсен.
Как отмечает TV2, после передачи 19 самолетов Киеву у Дании останется еще 24 американских истребителя, при этом "они, похоже, не попадут на Украину". В ВВС Дании идет процесс вывода из эксплуатации старых F-16 для их замены на истребители F-35. При этом потенциальную продажу датских F-16 Аргентине США одобрили в октябре 2023 года.
На прошлой неделе издание Nacion сообщило со ссылкой на министерство обороны Аргентины, что Буэнос-Айрес рассматривает вопрос покупки F-16 у Дании. По данным издания, президент Аргентины Хавьер Милей сделал репост сообщений двух пользователей в соцсети X, в которых говорилось, что страна заключит сделку с Данией о покупке истребителей.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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В миреДанияАргентинаУкраинаХавьер МилейСергей ЛавровF-16F-35
 
 
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