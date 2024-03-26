"С чистой совестью". У Украины появился внезапный конкурент
Поульсен: Дания может продать оставшиеся F-16 Аргентине вместо передачи ВСУ
© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве с обновленным гербом. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Украина не получит все имеющиеся у Дании американские истребители F-16, часть из них могут продать Аргентине, это следует из заявления министра обороны королевства Троельса Лунда Поульсена, его слова приводит телеканал TV2.
Как говорится в сюжете, Поульсен в понедельник отправился в Аргентину для обсуждения возможной сделки по продаже оставшихся у Дании F-16. "Мне предстоит обсудить условия потенциального соглашения, но ясно, что мы находимся на заключительном этапе оформления сделки…", — заявил министр.
Он назвал согласие Копенгагена отправить 19 своих F-16 Украине "существенным пожертвованием".
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"Мы является одной из стран Европы, которая жертвует (Киеву. – ред.) больше всего, и поэтому мы можем с чистой совестью продать оставшиеся у нас самолеты F-16", — подчеркнул Поульсен.
Как отмечает TV2, после передачи 19 самолетов Киеву у Дании останется еще 24 американских истребителя, при этом "они, похоже, не попадут на Украину". В ВВС Дании идет процесс вывода из эксплуатации старых F-16 для их замены на истребители F-35. При этом потенциальную продажу датских F-16 Аргентине США одобрили в октябре 2023 года.
На прошлой неделе издание Nacion сообщило со ссылкой на министерство обороны Аргентины, что Буэнос-Айрес рассматривает вопрос покупки F-16 у Дании. По данным издания, президент Аргентины Хавьер Милей сделал репост сообщений двух пользователей в соцсети X, в которых говорилось, что страна заключит сделку с Данией о покупке истребителей.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине истребители F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.