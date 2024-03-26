https://ria.ru/20240326/danilov-1936000831.html

Данилов заявил, что не стыдится своей работы секретарем СНБО Украины

Данилов заявил, что не стыдится своей работы секретарем СНБО Украины - РИА Новости, 26.03.2024

Данилов заявил, что не стыдится своей работы секретарем СНБО Украины

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что отдавался полностью своей работе, за которую ему совершенно не... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:34

2024-03-26T18:34

2024-03-26T18:34

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совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что отдавался полностью своей работе, за которую ему совершенно не стыдно. Во вторник Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, новым секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко, занимавший до этого времени должность главы Службы внешней разведки. Данилов 20 марта нецензурно оскорбил спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя, заявив при этом, что представители Китая не могут решать, когда Киеву садиться за стол переговоров с Москвой. "Четыре года 5 месяцев 24 дня работы в должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Работы, которой отдавались до последнего. Дни, за которые не стыдно. Часы, которые летели молниеносно", - написал Данилов в социальной сети. Он также отметил, что пребывая в должности главы СНБО, было "трудно", а иногда ситуации казались "беспросветными". Кроме того, он поблагодарил судьбу за возможность служить своей стране и народу, а Зеленского – за доверие. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко ранее во вторник заявил, что Данилов будет назначен послом Украины в Норвегии. Как писало украинское издание "Страна", замена секретаря СНБО является чисто технической, так как Данилов с февраля 2022 года потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы, в том числе и из-за своего острого конфликта с главой офиса Зеленского Андреем Ермаком в июне 2022 года.

https://ria.ru/20240317/otstavki-1933696773.html

https://ria.ru/20240325/smi-1935661473.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, совет национальной безопасности и обороны украины