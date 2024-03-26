https://ria.ru/20240326/danilov-1935984674.html
В Раде утверждают, что Данилов станет послом Украины в Норвегии
В Раде утверждают, что Данилов станет послом Украины в Норвегии - РИА Новости, 26.03.2024
В Раде утверждают, что Данилов станет послом Украины в Норвегии
Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что Алексей Данилов, который был во вторник уволен с должности секретаря Совета... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:49
2024-03-26T17:49
2024-03-26T17:49
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что Алексей Данилов, который был во вторник уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, будет назначен послом Украины в Норвегии. Владимир Зеленский уволил во вторник Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, новым секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко, занимавший до этого времени должность главы Службы внешней разведки. "Данилов уходит в послы. Отправился в Норвегию", - написал Гончаренко. Как ранее отмечало издание "Страна", замена секретаря СНБО является чисто технической, так как Данилов с февраля 2022 года потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы. При этом, как предполагает издание, Данилову будет найдена другая должность.
https://ria.ru/20240317/otstavki-1933696773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Раде утверждают, что Данилов станет послом Украины в Норвегии
Депутат Рады Гончаренко: Данилов станет послом Украины в Норвегии