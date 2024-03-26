Рейтинг@Mail.ru
В Раде утверждают, что Данилов станет послом Украины в Норвегии - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/danilov-1935984674.html
В Раде утверждают, что Данилов станет послом Украины в Норвегии
В Раде утверждают, что Данилов станет послом Украины в Норвегии - РИА Новости, 26.03.2024
В Раде утверждают, что Данилов станет послом Украины в Норвегии
Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что Алексей Данилов, который был во вторник уволен с должности секретаря Совета... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T17:49
2024-03-26T17:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
алексей гончаренко
владимир зеленский
совет национальной безопасности и обороны украины
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_0:139:2801:1715_1920x0_80_0_0_1ed9fafcde01d6cb8b0d2f819f7aba06.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что Алексей Данилов, который был во вторник уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, будет назначен послом Украины в Норвегии. Владимир Зеленский уволил во вторник Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, новым секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко, занимавший до этого времени должность главы Службы внешней разведки. "Данилов уходит в послы. Отправился в Норвегию", - написал Гончаренко. Как ранее отмечало издание "Страна", замена секретаря СНБО является чисто технической, так как Данилов с февраля 2022 года потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы. При этом, как предполагает издание, Данилову будет найдена другая должность.
https://ria.ru/20240317/otstavki-1933696773.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_e527d9cedc7c655e5b330eb8c1da11ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей данилов, алексей гончаренко, владимир зеленский, совет национальной безопасности и обороны украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Алексей Гончаренко, Владимир Зеленский, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Верховная Рада Украины
В Раде утверждают, что Данилов станет послом Украины в Норвегии

Депутат Рады Гончаренко: Данилов станет послом Украины в Норвегии

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Депутат парламента Украины Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что Алексей Данилов, который был во вторник уволен с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны, будет назначен послом Украины в Норвегии.
Владимир Зеленский уволил во вторник Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, новым секретарем СНБО назначен Александр Литвиненко, занимавший до этого времени должность главы Службы внешней разведки.
"Данилов уходит в послы. Отправился в Норвегию", - написал Гончаренко.
Как ранее отмечало издание "Страна", замена секретаря СНБО является чисто технической, так как Данилов с февраля 2022 года потерял какое-либо серьезное влияние на политические процессы. При этом, как предполагает издание, Данилову будет найдена другая должность.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
СМИ раскрыли, с чем связаны отставки представителей ВСУ
17 марта, 14:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловАлексей ГончаренкоВладимир ЗеленскийСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала