https://ria.ru/20240326/chekhiya-1936010553.html

Президент Чехии выступил за сохранение посла в Москве

Президент Чехии выступил за сохранение посла в Москве - РИА Новости, 26.03.2024

Президент Чехии выступил за сохранение посла в Москве

В долгосрочной перспективе важно иметь представительство на уровне посла республики в России, заявил во вторник президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:00

2024-03-26T19:00

2024-03-26T19:00

в мире

чехия

петр павел

россия

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ПРАГА, 26 мар - РИА Новости. В долгосрочной перспективе важно иметь представительство на уровне посла республики в России, заявил во вторник президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции во время посещения штаб-квартиры Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка). "Я уже давно осознаю важность наличия представительства... на уровне посла... в России. Вопрос в том, подходит ли для этого ситуация в данный конкретный момент", - сказал Павел, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов. Нынешний посол Чехии в России Витезслав Пивонька уже более года находится в Праге, в его отсутствие дипмиссией Чехии в Москве руководит советник-посланник Иржи Чистецкий. При этом премьер Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский уже неоднократно высказывались за направление в Москву нового посла. В свою очередь, Павел относится к этому шагу с определенной сдержанностью. В то же время, во вторник он признал, что процедура назначения нового посла займет немало времени, поэтому будет хорошей идеей заняться этим уже сейчас. "А когда возникнет подходящая ситуация, реализовать ее", - добавил Павел.

https://ria.ru/20240325/terakt-1935713372.html

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чехия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, чехия, петр павел, россия