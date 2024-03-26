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Президент Чехии выступил за сохранение посла в Москве - РИА Новости, 26.03.2024
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19:00 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/chekhiya-1936010553.html
Президент Чехии выступил за сохранение посла в Москве
Президент Чехии выступил за сохранение посла в Москве - РИА Новости, 26.03.2024
Президент Чехии выступил за сохранение посла в Москве
В долгосрочной перспективе важно иметь представительство на уровне посла республики в России, заявил во вторник президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:00
2024-03-26T19:00
в мире
чехия
петр павел
россия
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ПРАГА, 26 мар - РИА Новости. В долгосрочной перспективе важно иметь представительство на уровне посла республики в России, заявил во вторник президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции во время посещения штаб-квартиры Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка). "Я уже давно осознаю важность наличия представительства... на уровне посла... в России. Вопрос в том, подходит ли для этого ситуация в данный конкретный момент", - сказал Павел, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов. Нынешний посол Чехии в России Витезслав Пивонька уже более года находится в Праге, в его отсутствие дипмиссией Чехии в Москве руководит советник-посланник Иржи Чистецкий. При этом премьер Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский уже неоднократно высказывались за направление в Москву нового посла. В свою очередь, Павел относится к этому шагу с определенной сдержанностью. В то же время, во вторник он признал, что процедура назначения нового посла займет немало времени, поэтому будет хорошей идеей заняться этим уже сейчас. "А когда возникнет подходящая ситуация, реализовать ее", - добавил Павел.
https://ria.ru/20240325/terakt-1935713372.html
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в мире, чехия, петр павел, россия
В мире, Чехия, Петр Павел, Россия
Президент Чехии выступил за сохранение посла в Москве

Президент Чехии Павел: в долгосрочной перспективе важно иметь посла в России

© AP Photo / Petr David JosekПрезидент Чехии Петр Павел
Президент Чехии Петр Павел - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© AP Photo / Petr David Josek
Президент Чехии Петр Павел. Архивное фото
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ПРАГА, 26 мар - РИА Новости. В долгосрочной перспективе важно иметь представительство на уровне посла республики в России, заявил во вторник президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции во время посещения штаб-квартиры Службы безопасности и информации (СБИ, контрразведка).
"Я уже давно осознаю важность наличия представительства... на уровне посла... в России. Вопрос в том, подходит ли для этого ситуация в данный конкретный момент", - сказал Павел, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.
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Нынешний посол Чехии в России Витезслав Пивонька уже более года находится в Праге, в его отсутствие дипмиссией Чехии в Москве руководит советник-посланник Иржи Чистецкий. При этом премьер Петр Фиала и глава МИД Ян Липавский уже неоднократно высказывались за направление в Москву нового посла.
В свою очередь, Павел относится к этому шагу с определенной сдержанностью. В то же время, во вторник он признал, что процедура назначения нового посла займет немало времени, поэтому будет хорошей идеей заняться этим уже сейчас.
"А когда возникнет подходящая ситуация, реализовать ее", - добавил Павел.
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