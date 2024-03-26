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Публично признал. В России сделали шокирующее заявление о Буданове* - РИА Новости, 26.03.2024
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19:01 26.03.2024 (обновлено: 19:28 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/budanov-1936010700.html
Публично признал. В России сделали шокирующее заявление о Буданове*
Публично признал. В России сделали шокирующее заявление о Буданове* - РИА Новости, 26.03.2024
Публично признал. В России сделали шокирующее заявление о Буданове*
Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и публично "кичится" преступлениями, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:01
2024-03-26T19:28
россия
украина
алексей журавлев
александр бортников
владимир зеленский
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и публично "кичится" преступлениями, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Буданов* является законной целью для российских войск, как и все, кто совершает преступления против РФ. "У большей части населения России, в принципе, вызывает недоумение тот факт, что люди, отдающие приказы о массовых убийствах наших мирных жителей, до сих пор живы. А это и руководители украинских спецслужб Малюк и Буданов*, которые, мало того, что не скрывают свою причастность к терактам и диверсиям, так еще этим и публично кичатся, в подробностях рассказывая, как планировали и совершали преступления", - сказал Журавлев. По мнению депутата все акции такого рода не могли обойтись и без личного одобрения Владимира Зеленского, поэтому он также должен понести соответствующее наказание. "На мой взгляд было бы логично, чтобы российская ракета настигла его во время прямого эфира, который он будет вести откуда-нибудь из-под Часова Яра, который сейчас как раз активно атакуют наши войска", - отметил Журавлев.* Внесен в список террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html
https://ria.ru/20240326/budanov-1935926543.html
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россия, украина, алексей журавлев , александр бортников, владимир зеленский, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Россия, Украина, Алексей Журавлев , Александр Бортников, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Публично признал. В России сделали шокирующее заявление о Буданове*

Журавлев: Буданов не скрывает причастность к терактам и "кичится" преступлениями

© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и публично "кичится" преступлениями, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Буданов* является законной целью для российских войск, как и все, кто совершает преступления против РФ.
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Бортников ответил на вопрос, почему глава ГУР Украины все еще жив
Вчера, 15:20
"У большей части населения России, в принципе, вызывает недоумение тот факт, что люди, отдающие приказы о массовых убийствах наших мирных жителей, до сих пор живы. А это и руководители украинских спецслужб Малюк и Буданов*, которые, мало того, что не скрывают свою причастность к терактам и диверсиям, так еще этим и публично кичатся, в подробностях рассказывая, как планировали и совершали преступления", - сказал Журавлев.
По мнению депутата все акции такого рода не могли обойтись и без личного одобрения Владимира Зеленского, поэтому он также должен понести соответствующее наказание.
«
"На мой взгляд было бы логично, чтобы российская ракета настигла его во время прямого эфира, который он будет вести откуда-нибудь из-под Часова Яра, который сейчас как раз активно атакуют наши войска", - отметил Журавлев.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Бортников назвал главу ГУР Минобороны Украины Буданова* законной целью
Вчера, 14:57
 
РоссияУкраинаАлексей ЖуравлевАлександр БортниковВладимир ЗеленскийГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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