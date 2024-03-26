https://ria.ru/20240326/budanov-1936010700.html

Публично признал. В России сделали шокирующее заявление о Буданове*

Публично признал. В России сделали шокирующее заявление о Буданове* - РИА Новости, 26.03.2024

Публично признал. В России сделали шокирующее заявление о Буданове*

Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и публично "кичится" преступлениями, заявил РИА Новости первый зампред... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:01

2024-03-26T19:01

2024-03-26T19:28

россия

украина

алексей журавлев

александр бортников

владимир зеленский

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и публично "кичится" преступлениями, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина"). Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Буданов* является законной целью для российских войск, как и все, кто совершает преступления против РФ. "У большей части населения России, в принципе, вызывает недоумение тот факт, что люди, отдающие приказы о массовых убийствах наших мирных жителей, до сих пор живы. А это и руководители украинских спецслужб Малюк и Буданов*, которые, мало того, что не скрывают свою причастность к терактам и диверсиям, так еще этим и публично кичатся, в подробностях рассказывая, как планировали и совершали преступления", - сказал Журавлев. По мнению депутата все акции такого рода не могли обойтись и без личного одобрения Владимира Зеленского, поэтому он также должен понести соответствующее наказание. "На мой взгляд было бы логично, чтобы российская ракета настигла его во время прямого эфира, который он будет вести откуда-нибудь из-под Часова Яра, который сейчас как раз активно атакуют наши войска", - отметил Журавлев.* Внесен в список террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935935222.html

https://ria.ru/20240326/budanov-1935926543.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, алексей журавлев , александр бортников, владимир зеленский, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)