Публично признал. В России сделали шокирующее заявление о Буданове*
Журавлев: Буданов не скрывает причастность к терактам и "кичится" преступлениями
© Фото : пресс-служба президента УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
© Фото : пресс-служба президента Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и публично "кичится" преступлениями, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия "Родина").
Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил журналистам, что Буданов* является законной целью для российских войск, как и все, кто совершает преступления против РФ.
"У большей части населения России, в принципе, вызывает недоумение тот факт, что люди, отдающие приказы о массовых убийствах наших мирных жителей, до сих пор живы. А это и руководители украинских спецслужб Малюк и Буданов*, которые, мало того, что не скрывают свою причастность к терактам и диверсиям, так еще этим и публично кичатся, в подробностях рассказывая, как планировали и совершали преступления", - сказал Журавлев.
По мнению депутата все акции такого рода не могли обойтись и без личного одобрения Владимира Зеленского, поэтому он также должен понести соответствующее наказание.
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"На мой взгляд было бы логично, чтобы российская ракета настигла его во время прямого эфира, который он будет вести откуда-нибудь из-под Часова Яра, который сейчас как раз активно атакуют наши войска", - отметил Журавлев.
* Внесен в список террористов и экстремистов