https://ria.ru/20240326/britaniya-1936008542.html
Британская система правосудия превратилась в фарс, заявил МИД России
Британская система правосудия превратилась в фарс, заявил МИД России - РИА Новости, 26.03.2024
Британская система правосудия превратилась в фарс, заявил МИД России
Система правосудия Великобритании превратила с фарс, посмешище на глазах у всего мира, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:55
2024-03-26T18:55
2024-03-26T19:12
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Система правосудия Великобритании превратила с фарс, посмешище на глазах у всего мира, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение британского суда по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах."Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс - посмешище на глазах у всего мира. Всё это - издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции", - написала Захарова."Вновь обращаем внимание мировой общественности на инспирированное Вашингтоном и непрекращающееся преследование журналиста-расследователя, которое уже много лет наносит серьёзный ущерб институту журналистики и независимых СМИ, а также попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека", - добавила дипломат.Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков.В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935911084.html
https://ria.ru/20240304/assanzh-1931055569.html
https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия
Британская система правосудия превратилась в фарс, заявил МИД России
Захарова: система правосудия Британии превратилась в фарс и посмешище
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Система правосудия Великобритании превратила с фарс, посмешище на глазах у всего мира, заявила в своем Telegram-канале
официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение британского суда по делу об экстрадиции в США основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.
"Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс - посмешище на глазах у всего мира. Всё это - издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции", - написала Захарова.
"Вновь обращаем внимание мировой общественности на инспирированное Вашингтоном и непрекращающееся преследование журналиста-расследователя, которое уже много лет наносит серьёзный ущерб институту журналистики и независимых СМИ, а также попирает основополагающие принципы свободы слова и прав человека", - добавила дипломат.
Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков.
В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.