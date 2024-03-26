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Бригадир, помогавший разбирать завалы в "Крокусе", рассказал о работе - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:45 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/brigadir-1936004886.html
Бригадир, помогавший разбирать завалы в "Крокусе", рассказал о работе
Бригадир, помогавший разбирать завалы в "Крокусе", рассказал о работе - РИА Новости, 26.03.2024
Бригадир, помогавший разбирать завалы в "Крокусе", рассказал о работе
Бригадир строительной компании "Альянс", которая участвовала в разборе завалов после теракта в "Крокус сити холле", Владимир Шумков рассказал, что они... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:45
2024-03-26T18:45
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
украина
владимир путин
маргарита симоньян
крокус
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бригадир строительной компании "Альянс", которая участвовала в разборе завалов после теракта в "Крокус сити холле", Владимир Шумков рассказал, что они круглосуточно помогали разбирать завалы, а работа была морально тяжелой. "Каждое движение было подсчитано. Ребята молодцы, все старались. Что могли, то сделали. Кого-то нашли, кого-то нет. Но надеюсь, что нашли всех, чтобы никто не остался там… Там все разрушено полностью, все повреждено огнем, что аж даже металлические конструкции оплавлены", - рассказал Шумков журналистам. Он отметил, что тела погибших находили спасатели с собаками, а бригады помогали разбирать завалы. "Убирали самое тяжёлое, убирали мусор, где-то лопатами разгребали. Работали в круглосуточном режиме, бригадами сменялись с 8.00 до 20.00. Приезжали сменщики и дальше они работали. Морально было очень тяжело. Такое состояние, сама атмосфера была печальная, было тяжеловато находиться", - поделился Шумков. Ситуацию также осложняли постоянная сырость и тяжелый труд, добавил бригадир. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240326/sled-1935998493.html
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происшествия, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Украина, Владимир Путин, Маргарита Симоньян, Крокус, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Бригадир, помогавший разбирать завалы в "Крокусе", рассказал о работе

Бригадир компании, разбиравшей завалы в "Крокусе": работать было морально тяжело

© Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба, и начался пожар
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба, и начался пожар
© Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы в здании концертного зала "Крокус Сити Холл", где произошла стрельба, и начался пожар
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бригадир строительной компании "Альянс", которая участвовала в разборе завалов после теракта в "Крокус сити холле", Владимир Шумков рассказал, что они круглосуточно помогали разбирать завалы, а работа была морально тяжелой.
«
"Каждое движение было подсчитано. Ребята молодцы, все старались. Что могли, то сделали. Кого-то нашли, кого-то нет. Но надеюсь, что нашли всех, чтобы никто не остался там… Там все разрушено полностью, все повреждено огнем, что аж даже металлические конструкции оплавлены", - рассказал Шумков журналистам.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Он отметил, что тела погибших находили спасатели с собаками, а бригады помогали разбирать завалы.
«
"Убирали самое тяжёлое, убирали мусор, где-то лопатами разгребали. Работали в круглосуточном режиме, бригадами сменялись с 8.00 до 20.00. Приезжали сменщики и дальше они работали. Морально было очень тяжело. Такое состояние, сама атмосфера была печальная, было тяжеловато находиться", - поделился Шумков.
Ситуацию также осложняли постоянная сырость и тяжелый труд, добавил бригадир.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
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23 марта, 14:48
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияУкраинаВладимир ПутинМаргарита СимоньянКрокусСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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