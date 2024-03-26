https://ria.ru/20240326/brigadir-1936004886.html

Бригадир, помогавший разбирать завалы в "Крокусе", рассказал о работе

Бригадир, помогавший разбирать завалы в "Крокусе", рассказал о работе - РИА Новости, 26.03.2024

Бригадир, помогавший разбирать завалы в "Крокусе", рассказал о работе

Бригадир строительной компании "Альянс", которая участвовала в разборе завалов после теракта в "Крокус сити холле", Владимир Шумков рассказал, что они... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:45

2024-03-26T18:45

2024-03-26T18:45

специальная военная операция на украине

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маргарита симоньян

крокус

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бригадир строительной компании "Альянс", которая участвовала в разборе завалов после теракта в "Крокус сити холле", Владимир Шумков рассказал, что они круглосуточно помогали разбирать завалы, а работа была морально тяжелой. "Каждое движение было подсчитано. Ребята молодцы, все старались. Что могли, то сделали. Кого-то нашли, кого-то нет. Но надеюсь, что нашли всех, чтобы никто не остался там… Там все разрушено полностью, все повреждено огнем, что аж даже металлические конструкции оплавлены", - рассказал Шумков журналистам. Он отметил, что тела погибших находили спасатели с собаками, а бригады помогали разбирать завалы. "Убирали самое тяжёлое, убирали мусор, где-то лопатами разгребали. Работали в круглосуточном режиме, бригадами сменялись с 8.00 до 20.00. Приезжали сменщики и дальше они работали. Морально было очень тяжело. Такое состояние, сама атмосфера была печальная, было тяжеловато находиться", - поделился Шумков. Ситуацию также осложняли постоянная сырость и тяжелый труд, добавил бригадир. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/sled-1935998493.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935286974.html

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происшествия, россия, украина, владимир путин, маргарита симоньян, крокус, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)