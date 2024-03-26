В Брянске наградили бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании террористов
Брянский губернатор наградил бойцов "Ахмата", задержавших террористов
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил бойцов полка "Ахмат-Россия", которые отличились при задержании на территории региона террористов, участвовавших в атаке на "Крокус сити холл".
«
"Вручил заслуженные награды военнослужащим группировки прикрытия госграницы министерства обороны РФ, в составе которой бойцы полка "Ахмат-Россия", отличившимся в ходе задержания террористов. Эти мужественные люди, настоящие герои, выполняют задачи по обеспечению безопасности жителей Брянской области и всей страны", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил бойцам благодарность за совместные действия по задержанию опасных преступников, которые пытались добраться до границы и попасть в соседнее государство.
«
"Благодаря слаженной работе военнослужащих группировки прикрытия государственной границы Министерства обороны России, ФСБ России по Брянской области, УМВД России по Брянской области, Управления Росгвардии по Брянской области преступники были остановлены, пойманы и понесут наказание. Спасибо за службу нашему народу и стране!" – добавил Богомаз.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.