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В Брянске наградили бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании террористов - РИА Новости, 26.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
21:25 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/boytsy-1936044127.html
В Брянске наградили бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании террористов
В Брянске наградили бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании террористов - РИА Новости, 26.03.2024
В Брянске наградили бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании террористов
Губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил бойцов полка "Ахмат-Россия", которые отличились при задержании на территории региона террористов,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T21:25
2024-03-26T21:25
теракт в "крокус сити холле"
россия
брянск
украина
владимир путин
александр богомаз
маргарита симоньян
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил бойцов полка "Ахмат-Россия", которые отличились при задержании на территории региона террористов, участвовавших в атаке на "Крокус сити холл". "Вручил заслуженные награды военнослужащим группировки прикрытия госграницы министерства обороны РФ, в составе которой бойцы полка "Ахмат-Россия", отличившимся в ходе задержания террористов. Эти мужественные люди, настоящие герои, выполняют задачи по обеспечению безопасности жителей Брянской области и всей страны", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Глава региона выразил бойцам благодарность за совместные действия по задержанию опасных преступников, которые пытались добраться до границы и попасть в соседнее государство. "Благодаря слаженной работе военнослужащих группировки прикрытия государственной границы Министерства обороны России, ФСБ России по Брянской области, УМВД России по Брянской области, Управления Росгвардии по Брянской области преступники были остановлены, пойманы и понесут наказание. Спасибо за службу нашему народу и стране!" – добавил Богомаз. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура. Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике. Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
https://ria.ru/20240324/boytsy-1935506472.html
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россия, брянск, украина, владимир путин, александр богомаз, маргарита симоньян, следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Брянск, Украина, Владимир Путин, Александр Богомаз, Маргарита Симоньян, Следственный комитет России (СК РФ), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Брянске наградили бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании террористов

Брянский губернатор наградил бойцов "Ахмата", задержавших террористов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание концертного зала "Крокус Сити Холл"
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание концертного зала "Крокус Сити Холл"
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Губернатор Брянской области Александр Богомаз наградил бойцов полка "Ахмат-Россия", которые отличились при задержании на территории региона террористов, участвовавших в атаке на "Крокус сити холл".
«
"Вручил заслуженные награды военнослужащим группировки прикрытия госграницы министерства обороны РФ, в составе которой бойцы полка "Ахмат-Россия", отличившимся в ходе задержания террористов. Эти мужественные люди, настоящие герои, выполняют задачи по обеспечению безопасности жителей Брянской области и всей страны", - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона выразил бойцам благодарность за совместные действия по задержанию опасных преступников, которые пытались добраться до границы и попасть в соседнее государство.
«
"Благодаря слаженной работе военнослужащих группировки прикрытия государственной границы Министерства обороны России, ФСБ России по Брянской области, УМВД России по Брянской области, Управления Росгвардии по Брянской области преступники были остановлены, пойманы и понесут наказание. Спасибо за службу нашему народу и стране!" – добавил Богомаз.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.
Бойцы Ахмата, которые участвовали в задержании террористов получили 12 медалей За отвагу
Бойцов "Ахмата", участвовавших в задержании террористов, наградили
24 марта, 18:12
Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.
Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Путин: теракт в "Крокусе" совершен руками радикальных исламистов
25 марта, 21:02
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияБрянскУкраинаВладимир ПутинАлександр БогомазМаргарита СимоньянСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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