https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935944539.html

Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта

Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта - РИА Новости, 26.03.2024

Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта

Информация о подготовке теракта в России, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали, сообщил директор ФСБ Александр... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:47

2024-03-26T15:47

2024-03-26T16:21

теракт в "крокус сити холле"

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Информация о подготовке теракта в России, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. "Эта информация общий характер носила о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений", - сказал он журналистам. Бортников добавил, что силовики осуществили действия "в отношении конкретной группы и конкретных лиц" и "информация на тот момент не подтвердилась". Говоря о том, что предупреждение касалось президентских выборов, а не концерта, Бортников сказал: "Такая информация была. Это было в начале марта". "Сейчас то, что произошло, к сожалению большому, это уже последующая атака", - отметил он.

https://ria.ru/20240326/terakt-1935790115.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik