https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935944539.html
Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта
Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта - РИА Новости, 26.03.2024
Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта
Информация о подготовке теракта в России, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали, сообщил директор ФСБ Александр... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:47
2024-03-26T15:47
2024-03-26T16:21
теракт в "крокус сити холле"
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Информация о подготовке теракта в России, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. "Эта информация общий характер носила о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений", - сказал он журналистам. Бортников добавил, что силовики осуществили действия "в отношении конкретной группы и конкретных лиц" и "информация на тот момент не подтвердилась". Говоря о том, что предупреждение касалось президентских выборов, а не концерта, Бортников сказал: "Такая информация была. Это было в начале марта". "Сейчас то, что произошло, к сожалению большому, это уже последующая атака", - отметил он.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935790115.html
https://ria.ru/20240325/terakt-1935530534.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта
Бортников: информация США о возможности теракта носила общий характер