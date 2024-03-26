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Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта - РИА Новости, 26.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
15:47 26.03.2024 (обновлено: 16:21 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/bortnikov-1935944539.html
Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта
Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта - РИА Новости, 26.03.2024
Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта
Информация о подготовке теракта в России, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали, сообщил директор ФСБ Александр... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:47
2024-03-26T16:21
теракт в "крокус сити холле"
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Информация о подготовке теракта в России, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали, сообщил директор ФСБ Александр Бортников. "Эта информация общий характер носила о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений", - сказал он журналистам. Бортников добавил, что силовики осуществили действия "в отношении конкретной группы и конкретных лиц" и "информация на тот момент не подтвердилась". Говоря о том, что предупреждение касалось президентских выборов, а не концерта, Бортников сказал: "Такая информация была. Это было в начале марта". "Сейчас то, что произошло, к сожалению большому, это уже последующая атака", - отметил он.
https://ria.ru/20240326/terakt-1935790115.html
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россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), теракт в "крокус сити холле" – радио sputnik
Теракт в "Крокус Сити Холле", Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
Бортников раскрыл характер переданной США информации об угрозе теракта

Бортников: информация США о возможности теракта носила общий характер

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДиректор ФСБ Александр Бортников
Директор ФСБ Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Информация о подготовке теракта в России, переданная Вашингтоном, носила общий характер, спецслужбы РФ на нее реагировали, сообщил директор ФСБ Александр Бортников.
«
"Эта информация общий характер носила о подготовке террористических актов в местах массового скопления граждан. Мы реагировали на эту информацию и, конечно, принимали меры соответствующие для того, чтобы не допустить такого рода проявлений", - сказал он журналистам.
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Бортников добавил, что силовики осуществили действия "в отношении конкретной группы и конкретных лиц" и "информация на тот момент не подтвердилась".
Говоря о том, что предупреждение касалось президентских выборов, а не концерта, Бортников сказал: "Такая информация была. Это было в начале марта".
"Сейчас то, что произошло, к сожалению большому, это уже последующая атака", - отметил он.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"РоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Теракт в "Крокус Сити Холле" – Радио Sputnik
 
 
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