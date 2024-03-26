В миссии при ООН заявили о страхе Запада обсудить бомбардировки Югославии
Полянский: Запад боится публичного обсуждения в СБ ООН бомбардировок Югославии
© AP Photo / Dimitri MessinisВзрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года
© AP Photo / Dimitri Messinis
Взрыв возле электростанции Белграда от крылатых ракет НАТО. 24 марта 1999 года. Архивное фото
ООН, 26 мар – РИА Новости. Представители Запада боятся публичного обсуждения в СБ ООН темы натовских бомбардировок Югославии, написал в своем Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
"Безобразный спектакль, которые сегодня устроили западные делегации в связи с запрошенным Россией заседанием по 25-летию агрессии НАТО против Югославии, показывает, как сильно они боятся публичного обсуждения этой темы. Боятся резонно - ведь никто из членов Альянса так и не понёс за это никакой ответственности", - указал Полянский.
Поэтому теперь, по его словам, они пытаются перевести этот вопрос в разряд "давно минувшей истории". "Подумаешь, 78 дней бомбардировок мирного населения и на столетия загрязнённая обеднённым ураном почва! Это же не англосаксонское население и земли", - отметил он.
Ранее в понедельник Франция и США сорвали проведение запрошенного Россией заседания СБ ООН по теме 25-й годовщины бомбардировок Югославии. Представитель Франции Николя де Ривьер заявил, что эта тема неактуальна и отметил, что якобы с Францией никто не консультировался по поводу проведения сегодняшнего заседания. Несмотря на то, что председательствующая Япония предварительно согласовала повестку заседаний и приняла решение о проведении заседания, Париж добился вынесения предварительной повестки на голосование. В итоге Россия, Китай и Алжир голосовали за утверждение сегодняшней повестки, а остальные 12 стран воздержались. Таким образом заседание не состоялось.