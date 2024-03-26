Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области задержали боевика "Айдара"* - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:41 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/boevik-1935848840.html
В Ростовской области задержали боевика "Айдара"*
В Ростовской области задержали боевика "Айдара"* - РИА Новости, 26.03.2024
В Ростовской области задержали боевика "Айдара"*
ФСБ задержала в Ростовской области члена террористического сообщества - украинского националистического батальона "Айдар"*, участвовавшего в обстрелах мирного... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:41
2024-03-26T11:41
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
донецкая народная республика
горловка
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. ФСБ задержала в Ростовской области члена террористического сообщества - украинского националистического батальона "Айдар"*, участвовавшего в обстрелах мирного населения Горловки, сообщило УФСБ России по Ростовской области. По данным ведомства, гражданин России до 2023 года являлся гражданином Украины. В 2015 году он вступил в "Айдар"*. "Занимая должность наводчика БМП, он принимал непосредственное участие в обстрелах мирного населения города Горловка Донецкой Народной Республики. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 УК России "Организация террористического сообщества и участие в нем".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231212/prigovor-1915257296.html
россия
ростовская область
донецкая народная республика
горловка
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, донецкая народная республика, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина
В Ростовской области задержали боевика "Айдара"*

ФСБ задержала в Ростовской области боевика "Айдара", обстреливавшего Горловку

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. ФСБ задержала в Ростовской области члена террористического сообщества - украинского националистического батальона "Айдар"*, участвовавшего в обстрелах мирного населения Горловки, сообщило УФСБ России по Ростовской области.
По данным ведомства, гражданин России до 2023 года являлся гражданином Украины. В 2015 году он вступил в "Айдар"*. "Занимая должность наводчика БМП, он принимал непосредственное участие в обстрелах мирного населения города Горловка Донецкой Народной Республики. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 УК России "Организация террористического сообщества и участие в нем".
* Запрещенная в России террористическая организация
Суд - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Суд в Ростове-на-Дону вынес приговор украинке за участие в нацбате "Айдар"*
12 декабря 2023, 11:38
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаГорловкаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала