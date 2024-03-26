https://ria.ru/20240326/boevik-1935848840.html
В Ростовской области задержали боевика "Айдара"*
В Ростовской области задержали боевика "Айдара"* - РИА Новости, 26.03.2024
В Ростовской области задержали боевика "Айдара"*
ФСБ задержала в Ростовской области члена террористического сообщества - украинского националистического батальона "Айдар"*, участвовавшего в обстрелах мирного... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T11:41
2024-03-26T11:41
2024-03-26T11:41
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
донецкая народная республика
горловка
украина
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. ФСБ задержала в Ростовской области члена террористического сообщества - украинского националистического батальона "Айдар"*, участвовавшего в обстрелах мирного населения Горловки, сообщило УФСБ России по Ростовской области. По данным ведомства, гражданин России до 2023 года являлся гражданином Украины. В 2015 году он вступил в "Айдар"*. "Занимая должность наводчика БМП, он принимал непосредственное участие в обстрелах мирного населения города Горловка Донецкой Народной Республики. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 УК России "Организация террористического сообщества и участие в нем".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20231212/prigovor-1915257296.html
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россия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, донецкая народная республика, горловка, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия, Донецкая Народная Республика, Горловка, Украина
В Ростовской области задержали боевика "Айдара"*
ФСБ задержала в Ростовской области боевика "Айдара", обстреливавшего Горловку