https://ria.ru/20240326/boevik-1935848840.html

В Ростовской области задержали боевика "Айдара"*

В Ростовской области задержали боевика "Айдара"* - РИА Новости, 26.03.2024

В Ростовской области задержали боевика "Айдара"*

ФСБ задержала в Ростовской области члена террористического сообщества - украинского националистического батальона "Айдар"*, участвовавшего в обстрелах мирного... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T11:41

2024-03-26T11:41

2024-03-26T11:41

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

донецкая народная республика

горловка

украина

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мар - РИА Новости. ФСБ задержала в Ростовской области члена террористического сообщества - украинского националистического батальона "Айдар"*, участвовавшего в обстрелах мирного населения Горловки, сообщило УФСБ России по Ростовской области. По данным ведомства, гражданин России до 2023 года являлся гражданином Украины. В 2015 году он вступил в "Айдар"*. "Занимая должность наводчика БМП, он принимал непосредственное участие в обстрелах мирного населения города Горловка Донецкой Народной Республики. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.4 УК России "Организация террористического сообщества и участие в нем".* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20231212/prigovor-1915257296.html

россия

ростовская область

донецкая народная республика

горловка

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, ростовская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия, донецкая народная республика, горловка, украина