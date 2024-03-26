https://ria.ru/20240326/blinovskie-1935864699.html

Блиновские начали знакомиться с материалами дела

Блиновские начали знакомиться с материалами дела - РИА Новости, 26.03.2024

Блиновские начали знакомиться с материалами дела

Супруги Елена и Алексей Блиновские знакомятся материалами дела о неуплате налогов и легализации доходов, сокрытых от налогов, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T12:19

2024-03-26T12:19

2024-03-26T12:23

происшествия

алексей блиновский

елена блиновская

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Супруги Елена и Алексей Блиновские знакомятся материалами дела о неуплате налогов и легализации доходов, сокрытых от налогов, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Елена и Алексей Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении. По версии следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они легализовали 706 миллионов рублей. Обвинение в окончательной редакции было предъявлено им на прошлой неделе. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей.

https://ria.ru/20240325/blinovskaya-1935744119.html

https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, алексей блиновский, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)