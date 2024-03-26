https://ria.ru/20240326/blinovskie-1935864699.html
Блиновские начали знакомиться с материалами дела
Блиновские начали знакомиться с материалами дела - РИА Новости, 26.03.2024
Блиновские начали знакомиться с материалами дела
Супруги Елена и Алексей Блиновские знакомятся материалами дела о неуплате налогов и легализации доходов, сокрытых от налогов, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:19
2024-03-26T12:19
2024-03-26T12:23
происшествия
алексей блиновский
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Супруги Елена и Алексей Блиновские знакомятся материалами дела о неуплате налогов и легализации доходов, сокрытых от налогов, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Елена и Алексей Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении. По версии следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они легализовали 706 миллионов рублей. Обвинение в окончательной редакции было предъявлено им на прошлой неделе. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240325/blinovskaya-1935744119.html
https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алексей блиновский, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алексей Блиновский, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Блиновские начали знакомиться с материалами дела
Супруги Блиновские начали знакомиться с материалами дела о неуплате налогов
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости.
Супруги Елена и Алексей Блиновские знакомятся материалами дела о неуплате налогов и легализации доходов, сокрытых от налогов, сообщается в Telegram-канале
СК РФ.
"Елена и Алексей Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении.
По версии следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они легализовали 706 миллионов рублей. Обвинение в окончательной редакции было предъявлено им на прошлой неделе.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей.