Рейтинг@Mail.ru
Блиновские начали знакомиться с материалами дела - РИА Новости, 26.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 26.03.2024 (обновлено: 12:23 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/blinovskie-1935864699.html
Блиновские начали знакомиться с материалами дела
Блиновские начали знакомиться с материалами дела - РИА Новости, 26.03.2024
Блиновские начали знакомиться с материалами дела
Супруги Елена и Алексей Блиновские знакомятся материалами дела о неуплате налогов и легализации доходов, сокрытых от налогов, сообщается в Telegram-канале СК... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T12:19
2024-03-26T12:23
происшествия
алексей блиновский
елена блиновская
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904885853_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_77610887a4175b6050b5a7bbfc3f6b63.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Супруги Елена и Алексей Блиновские знакомятся материалами дела о неуплате налогов и легализации доходов, сокрытых от налогов, сообщается в Telegram-канале СК РФ. "Елена и Алексей Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении. По версии следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они легализовали 706 миллионов рублей. Обвинение в окончательной редакции было предъявлено им на прошлой неделе. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240325/blinovskaya-1935744119.html
https://ria.ru/20240213/blinovskaya-1927113441.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904885853_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_9a6b2e641fa9adb51d2e819ad9f5ccd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, алексей блиновский, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Алексей Блиновский, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Блиновские начали знакомиться с материалами дела

Супруги Блиновские начали знакомиться с материалами дела о неуплате налогов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы
Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Супруги Елена и Алексей Блиновские знакомятся материалами дела о неуплате налогов и легализации доходов, сокрытых от налогов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Елена и Алексей Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. После ознакомления обвиняемых с материалами уголовного дела оно будет передано для утверждения обвинительного заключения и направления в суд", - говорится в сообщении.
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Омбудсмен Москвы посетила Блиновскую в СИЗО
25 марта, 19:34
По версии следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они легализовали 706 миллионов рублей. Обвинение в окончательной редакции было предъявлено им на прошлой неделе.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в размере 906 миллионов рублей.
Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Блиновская расплакалась, оспаривая свой арест
13 февраля, 16:04
 
ПроисшествияАлексей БлиновскийЕлена БлиновскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала