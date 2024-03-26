https://ria.ru/20240326/blinovskaya-1935894331.html
Адвокат рассказал, когда дело Блиновской может поступить в суд
Адвокат рассказал, когда дело Блиновской может поступить в суд - РИА Новости, 26.03.2024
Адвокат рассказал, когда дело Блиновской может поступить в суд
Следствие объявило о завершении расследования дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, ознакомление с материалами займет не меньше двух месяцев, сообщила РИА РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:39
2024-03-26T13:39
2024-03-26T13:39
происшествия
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елена блиновская
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следствие объявило о завершении расследования дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, ознакомление с материалами займет не меньше двух месяцев, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Сальникова во вторник. "Нам объявили о завершении расследования. Ознакомление с материалами дела займет не менее двух месяцев. С учетом майских праздников, я думаю, что в конце мая-начале июня дело направят прокурору", - сказала адвокат. После утверждения прокурором дело передадут в суд для рассмотрения по существу. Как сообщили во вторник в телеграм-канале СК РФ, Елена и Алексей Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. По версии следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они легализовали 706 миллионов рублей. Обвинение в окончательной редакции было предъявлено им на прошлой неделе. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в 906 миллионов рублей.
https://ria.ru/20240301/lerchek-1930518998.html
https://ria.ru/20240213/shabutdinov-1927146310.html
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происшествия, россия, елена блиновская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Елена Блиновская, Следственный комитет России (СК РФ)
Адвокат рассказал, когда дело Блиновской может поступить в суд
Адвокат: дело Блиновской может поступить в суд в начале лета
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Следствие объявило о завершении расследования дела "королевы марафонов" Елены Блиновской, ознакомление с материалами займет не меньше двух месяцев, сообщила РИА Новости ее адвокат Наталья Сальникова во вторник.
«
"Нам объявили о завершении расследования. Ознакомление с материалами дела займет не менее двух месяцев. С учетом майских праздников, я думаю, что в конце мая-начале июня дело направят прокурору", - сказала адвокат. После утверждения прокурором дело передадут в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщили во вторник в телеграм-канале СК РФ, Елена и Алексей Блиновские приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела.
По версии следствия, Блиновская при посредничестве своего супруга уклонилась от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, из которых они легализовали 706 миллионов рублей. Обвинение в окончательной редакции было предъявлено им на прошлой неделе.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов на 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста.
"Королеву марафонов" отправили в СИЗО на срок до 26 апреля. В феврале ее адвокат сообщила, что экспертиза по уголовному делу установила сумму недоимки в 906 миллионов рублей.