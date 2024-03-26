https://ria.ru/20240326/biznes-missiya-1935893199.html
Российские компании участвуют в бизнес-миссии РЭЦ в Ереване
Российские компании участвуют в бизнес-миссии РЭЦ в Ереване - РИА Новости, 26.03.2024
Российские компании участвуют в бизнес-миссии РЭЦ в Ереване
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл в Ереване бизнес-миссию продуктов питания и кормов для животных, в которой участвуют 16 компаний из... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T13:36
2024-03-26T13:36
2024-03-26T13:36
армения
россия
ереван
экономика
бизнес
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
республика адыгея
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл в Ереване бизнес-миссию продуктов питания и кормов для животных, в которой участвуют 16 компаний из регионов России, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян."Мы привезли в Армению 16 российских компаний, специализирующихся на производстве продуктов питания и кормов для животных. Нам очень важно поддерживать и развивать отношения между российским и армянским бизнесом. Миссия стала площадкой для деловых переговоров между российскими производителями и армянскими компаниями, заинтересованными в совместной работе и поставках российских товаров и услуг. Мы рассчитываем, что по ходу мероприятия будет проведено более 150 двусторонних переговоров", – сказал Енокян.По его словам, в следующем квартале в Ереване при содействии РЭЦ будет организована многоотраслевая бизнес-миссия, в которой примут участие поставщики из Саратовской, Новосибирской, Волгоградской областей, а также из Адыгеи."Практически каждый месяц в Армению прилетают делегации российских предприятий из регионов, чтобы выйти и закрепиться на армянском рынке", – отметил представитель РЭЦ.Подобные бизнес-миссии открывают широкие перспективы для развития бизнес-сотрудничества и укрепления отношений между российскими компаниями и зарубежными предпринимателями. "В ходе данной бизнес-миссии мы даем возможность участникам мероприятия ознакомиться с ассортиментом российских пищевых товаров и заключить хорошие сделки", – пояснил Енокян.Текущая бизнес–миссия проходит 26-27 марта. Участники, а ими могут быть любые армянские бизнес-структуры, заинтересованные в российских продуктах, получают возможность ознакомиться с ассортиментом товаров и оценить их качество."Эта бизнес-миссия создает уникальные возможности для укрепления партнерских связей и сотрудничества в сфере продовольственной промышленности. А всего с начала 2022 года при содействии представительства РЭЦ в Армении было организовано более сорока различных бизнес-миссий", - подчеркнул Енокян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, ереван, экономика, бизнес, российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), республика адыгея
Армения, Россия, Ереван, Экономика, Бизнес, Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Республика Адыгея
МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) открыл в Ереване бизнес-миссию продуктов питания и кормов для животных, в которой участвуют 16 компаний из регионов России, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Армении Виген Енокян.
«
"Мы привезли в Армению 16 российских компаний, специализирующихся на производстве продуктов питания и кормов для животных. Нам очень важно поддерживать и развивать отношения между российским и армянским бизнесом. Миссия стала площадкой для деловых переговоров между российскими производителями и армянскими компаниями, заинтересованными в совместной работе и поставках российских товаров и услуг. Мы рассчитываем, что по ходу мероприятия будет проведено более 150 двусторонних переговоров", – сказал Енокян.
По его словам, в следующем квартале в Ереване при содействии РЭЦ будет организована многоотраслевая бизнес-миссия, в которой примут участие поставщики из Саратовской, Новосибирской, Волгоградской областей
, а также из Адыгеи.
«
"Практически каждый месяц в Армению прилетают делегации российских предприятий из регионов, чтобы выйти и закрепиться на армянском рынке", – отметил представитель РЭЦ.
Подобные бизнес-миссии открывают широкие перспективы для развития бизнес-сотрудничества и укрепления отношений между российскими компаниями и зарубежными предпринимателями. "В ходе данной бизнес-миссии мы даем возможность участникам мероприятия ознакомиться с ассортиментом российских пищевых товаров и заключить хорошие сделки", – пояснил Енокян.
Текущая бизнес–миссия проходит 26-27 марта. Участники, а ими могут быть любые армянские бизнес-структуры, заинтересованные в российских продуктах, получают возможность ознакомиться с ассортиментом товаров и оценить их качество.
"Эта бизнес-миссия создает уникальные возможности для укрепления партнерских связей и сотрудничества в сфере продовольственной промышленности. А всего с начала 2022 года при содействии представительства РЭЦ в Армении было организовано более сорока различных бизнес-миссий", - подчеркнул Енокян.