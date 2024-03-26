https://ria.ru/20240326/biznes-1935905623.html

Путин призвал жестко пресекать силовое давление на бизнес

Путин призвал жестко пресекать силовое давление на бизнес - РИА Новости, 26.03.2024

Путин призвал жестко пресекать силовое давление на бизнес

Генпрокуратура должна жестко пресекать попытки давления на российский бизнес, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:01

2024-03-26T14:01

2024-03-26T22:27

владимир путин

россия

генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Генпрокуратура должна жестко пресекать попытки давления на российский бизнес, заявил президент России Владимир Путин."Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.

https://ria.ru/20240325/strakhovanie-1935557355.html

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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф