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Путин призвал жестко пресекать силовое давление на бизнес - РИА Новости, 26.03.2024
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14:01 26.03.2024 (обновлено: 22:27 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/biznes-1935905623.html
Путин призвал жестко пресекать силовое давление на бизнес
Путин призвал жестко пресекать силовое давление на бизнес - РИА Новости, 26.03.2024
Путин призвал жестко пресекать силовое давление на бизнес
Генпрокуратура должна жестко пресекать попытки давления на российский бизнес, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:01
2024-03-26T22:27
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Генпрокуратура должна жестко пресекать попытки давления на российский бизнес, заявил президент России Владимир Путин."Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф
Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ

Путин призвал жестко пресекать силовое давление на бизнес

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Генпрокуратура должна жестко пресекать попытки давления на российский бизнес, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Систему страхования вкладов распространили на средний бизнес и профсоюзы
25 марта, 00:59
 
Владимир ПутинРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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