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Путин призвал жестко пресекать силовое давление на бизнес
Путин призвал жестко пресекать силовое давление на бизнес - РИА Новости, 26.03.2024
Путин призвал жестко пресекать силовое давление на бизнес
Генпрокуратура должна жестко пресекать попытки давления на российский бизнес, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T14:01
2024-03-26T14:01
2024-03-26T22:27
владимир путин
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Генпрокуратура должна жестко пресекать попытки давления на российский бизнес, заявил президент России Владимир Путин."Прошу жестко пресекать попытки использовать полномочия прокуратуры и других правоохранительных органов в корыстных целях, для давления на бизнес, участия в хозяйственных конфликтах, за которыми стоят недобросовестная конкуренция и разного рода схемы по переделу собственности", - сказал он, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
https://ria.ru/20240325/strakhovanie-1935557355.html
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владимир путин, россия, генеральная прокуратура рф
Владимир Путин, Россия, Генеральная прокуратура РФ