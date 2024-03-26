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Средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 26.03.2024
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20:04 26.03.2024 (обновлено: 20:14 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/bespilotniki-1936032340.html
Средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 26.03.2024
Средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью
Дежурные средства российской ПВО во вторник перехватила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило во вторник Минобороны России... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T20:04
2024-03-26T20:14
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник перехватила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило во вторник Минобороны России в телеграм-канале."Двадцать шестого марта текущего года около 19.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области", - добавили в министерстве обороны РФ.Ранее во вторник ведомство сообщило об уничтожении в 18.30 мск двух украинских БПЛА над территорией Белгородской области.
https://ria.ru/20240326/belgorod-1935990710.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Россия
Средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Минобороны: ПВО перехватила 2 украинских беспилотника над Белгородской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитно-ракетный дивизион ЦВО
Зенитно-ракетный дивизион ЦВО - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитно-ракетный дивизион ЦВО . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник перехватила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило во вторник Минобороны России в телеграм-канале.
«
"Двадцать шестого марта текущего года около 19.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области", - добавили в министерстве обороны РФ.
Ранее во вторник ведомство сообщило об уничтожении в 18.30 мск двух украинских БПЛА над территорией Белгородской области.
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