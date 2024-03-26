https://ria.ru/20240326/bespilotniki-1936032340.html

Средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью - РИА Новости, 26.03.2024

Средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над Белгородской областью

Дежурные средства российской ПВО во вторник перехватила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило во вторник Минобороны России... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T20:04

2024-03-26T20:04

2024-03-26T20:14

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО во вторник перехватила два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило во вторник Минобороны России в телеграм-канале."Двадцать шестого марта текущего года около 19.00 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении."Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата перехвачены над территорией Белгородской области", - добавили в министерстве обороны РФ.Ранее во вторник ведомство сообщило об уничтожении в 18.30 мск двух украинских БПЛА над территорией Белгородской области.

https://ria.ru/20240326/belgorod-1935990710.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, белгородская область, вооруженные силы украины, россия