https://ria.ru/20240326/belgorodskaya_oblast-1935801722.html

В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область

В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область - РИА Новости, 26.03.2024

В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область

Дежурные средства ПВО уничтожили ночью над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire, с помощью которых киевский режим пытался атаковать объекты на... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T07:07

2024-03-26T07:07

2024-03-26T09:31

специальная военная операция на украине

россия

белгородская область

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили ночью над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire, с помощью которых киевский режим пытался атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорит в сообщении.Силы ПВО сбили 13 снарядов, выпущенных из РСЗО, уточнили в ведомстве.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили и Белгородским районом на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, предварительно, два человека пострадали. Повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935796143.html

https://ria.ru/20240325/ataki-1935671744.html

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белгородская область

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россия, белгородская область