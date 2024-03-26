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В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область - РИА Новости, 26.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 26.03.2024 (обновлено: 09:31 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/belgorodskaya_oblast-1935801722.html
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область - РИА Новости, 26.03.2024
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область
Дежурные средства ПВО уничтожили ночью над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire, с помощью которых киевский режим пытался атаковать объекты на... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:07
2024-03-26T09:31
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили ночью над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire, с помощью которых киевский режим пытался атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны.&quot;Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 &quot;Вампир&quot;, — говорит в сообщении.Силы ПВО сбили 13 снарядов, выпущенных из РСЗО, уточнили в ведомстве.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили и Белгородским районом на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, предварительно, два человека пострадали. Повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935796143.html
https://ria.ru/20240325/ataki-1935671744.html
россия
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россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область

МО РФ сообщило об уничтожении 13 снарядов РСЗО над Белгородской областью за ночь

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили ночью над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire, с помощью которых киевский режим пытался атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны.
«

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорит в сообщении.

Силы ПВО сбили 13 снарядов, выпущенных из РСЗО, уточнили в ведомстве.
Боевая работа САУ Акация Центрального военного округа по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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05:02
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили и Белгородским районом на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, предварительно, два человека пострадали. Повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.

Работа ПВО в небе над Белгородом
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Вчера, 15:12
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская область
 
 
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