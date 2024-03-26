https://ria.ru/20240326/belgorodskaya_oblast-1935801722.html
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область - РИА Новости, 26.03.2024
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область
Дежурные средства ПВО уничтожили ночью над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire, с помощью которых киевский режим пытался атаковать объекты на... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T07:07
2024-03-26T07:07
2024-03-26T09:31
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили ночью над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire, с помощью которых киевский режим пытался атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны."Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорит в сообщении.Силы ПВО сбили 13 снарядов, выпущенных из РСЗО, уточнили в ведомстве.Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили и Белгородским районом на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, предварительно, два человека пострадали. Повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935796143.html
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россия, белгородская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область
В Минобороны рассказали об отражении ракетной атаки на Белгородскую область
МО РФ сообщило об уничтожении 13 снарядов РСЗО над Белгородской областью за ночь
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Дежурные средства ПВО уничтожили ночью над Белгородской областью 13 снарядов РСЗО Vampire, с помощью которых киевский режим пытался атаковать объекты на территории России, сообщили в Минобороны.
«
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", — говорит в сообщении.
Силы ПВО сбили 13 снарядов, выпущенных из РСЗО, уточнили в ведомстве.
Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили и Белгородским районом на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, предварительно, два человека пострадали. Повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.
ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
На всей территории региона действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы области с Украиной — 350 километров.