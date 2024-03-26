https://ria.ru/20240326/belgorodskaya_oblast-1935795562.html

На подлете к Белгороду сбили 13 воздушных целей

На подлете к Белгороду сбили 13 воздушных целей - РИА Новости, 26.03.2024

На подлете к Белгороду сбили 13 воздушных целей

губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T04:41

2024-03-26T04:41

2024-03-26T04:54

специальная военная операция на украине

белгородская область

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Силы ПВО сбили и Белгородским районом на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, предварительно, два человека пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в данном районе и Белгороде была объявлена ракетная опасность, она длилась около 40 минут."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 13 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, в поселке Дубовое двое человек пострадали", - написал Гладков.Он уточнил, что повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.

https://ria.ru/20240322/ukraina-1934990447.html

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белгородская область, происшествия