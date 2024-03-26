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На подлете к Белгороду сбили 13 воздушных целей
На подлете к Белгороду сбили 13 воздушных целей - РИА Новости, 26.03.2024
На подлете к Белгороду сбили 13 воздушных целей
губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T04:41
2024-03-26T04:41
2024-03-26T04:54
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белгородская область
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Силы ПВО сбили и Белгородским районом на подлете к Белгороду 13 воздушных целей, предварительно, два человека пострадали, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее в данном районе и Белгороде была объявлена ракетная опасность, она длилась около 40 минут."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО – сбито 13 воздушных целей на подлете к городу. По предварительной информации, в поселке Дубовое двое человек пострадали", - написал Гладков.Он уточнил, что повреждены 20 частных жилых домовладения и одна хозпостройка.ВСУ ежедневно наносят удары по Белгородской, власти приняли решение эвакуировать около девяти тысяч детей.
https://ria.ru/20240322/ukraina-1934990447.html
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белгородская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия
На подлете к Белгороду сбили 13 воздушных целей
Гладков: ПВО сбила над Белгородом и районом 13 воздушных целей