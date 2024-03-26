ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки
Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки
Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 30 раз территорию Белгородской области, пострадали 6 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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"В Белгородском районе в селах Журавлевка и Ясные Зори противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Пострадавших нет. В Ясных Зорях в результате взрыва поврежден автомобиль. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое пострадали двое человек… В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено одно транспортное средство. Также по окраине села выпущено 3 минометных снаряда", - написал Гладков в Telegram-канале.
По данным губернатора, украинская армия 25 марта атаковала 11 районов области, из них пять не граничат с Украиной. Было выпущено 24 снаряда из артиллерии, а также совершено не менее 9 атак с помощью беспилотников. Кроме того, по словам Гладкова, в Яковлевском округе на территории сельхозпредприятия упал неустановленный предмет, а в поле саперами Минобороны обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет. За отчетный день 6 мирных жителей были ранены. Различные повреждения выявлены в 4 многоквартирных домах, 56 частных домовладениях, на 7 объектах, а также пострадали 33 автомобиля.
Губернатор добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района беспилотником атакован инфраструктурный объект. В Грайворонском округе на подъезде к селу Дорогощь дронами-камикадзе атакован автомобиль, пострадал пассажир машины. В селе Головчино в результате обстрела пострадали 3 человека. Разрушения различной степени выявлены в селах Головчино, Мокрая Орловка, Гора-Подол, Козинка, Глотово, а также в городе Грайворон.
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"В Корочанском районе рядом с селом Мелихово в поле обнаружена воронка без следов детонации. На месте работают саперы Минобороны РФ. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 2 минометных снаряда, по окраине села Староселье – 5 минометных снарядов... В Новооскольском городском округе в районе села Солонец–Поляна обнаружены и изъяты специалистами обломки совершившего падение БПЛА самолетного типа", - уточнил глава региона.
Согласно информации губернатора, в Прохоровском районе рядом с селом Казачье обнаружены обломки дрона. В Чернянском районе рядом с селом Огибное обнаружен упавший беспилотник. В Шебекинском городском округе 8 раз из миномета обстреляно село Красное. По селу Муром и хутору Панков выпущено по 3 минометных снаряда.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.