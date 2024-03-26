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ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:02 26.03.2024 (обновлено: 18:06 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/belgorod-1935990710.html
ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки
ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки - РИА Новости, 26.03.2024
ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 30 раз территорию Белгородской области, пострадали 6 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:02
2024-03-26T18:06
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вячеслав гладков
украина
вооруженные силы украины
белгородский район
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БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 30 раз территорию Белгородской области, пострадали 6 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в селах Журавлевка и Ясные Зори противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Пострадавших нет. В Ясных Зорях в результате взрыва поврежден автомобиль. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое пострадали двое человек… В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено одно транспортное средство. Также по окраине села выпущено 3 минометных снаряда", - написал Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, украинская армия 25 марта атаковала 11 районов области, из них пять не граничат с Украиной. Было выпущено 24 снаряда из артиллерии, а также совершено не менее 9 атак с помощью беспилотников. Кроме того, по словам Гладкова, в Яковлевском округе на территории сельхозпредприятия упал неустановленный предмет, а в поле саперами Минобороны обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет. За отчетный день 6 мирных жителей были ранены. Различные повреждения выявлены в 4 многоквартирных домах, 56 частных домовладениях, на 7 объектах, а также пострадали 33 автомобиля. Губернатор добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района беспилотником атакован инфраструктурный объект. В Грайворонском округе на подъезде к селу Дорогощь дронами-камикадзе атакован автомобиль, пострадал пассажир машины. В селе Головчино в результате обстрела пострадали 3 человека. Разрушения различной степени выявлены в селах Головчино, Мокрая Орловка, Гора-Подол, Козинка, Глотово, а также в городе Грайворон. "В Корочанском районе рядом с селом Мелихово в поле обнаружена воронка без следов детонации. На месте работают саперы Минобороны РФ. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 2 минометных снаряда, по окраине села Староселье – 5 минометных снарядов... В Новооскольском городском округе в районе села Солонец–Поляна обнаружены и изъяты специалистами обломки совершившего падение БПЛА самолетного типа", - уточнил глава региона. Согласно информации губернатора, в Прохоровском районе рядом с селом Казачье обнаружены обломки дрона. В Чернянском районе рядом с селом Огибное обнаружен упавший беспилотник. В Шебекинском городском округе 8 раз из миномета обстреляно село Красное. По селу Муром и хутору Панков выпущено по 3 минометных снаряда. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html
https://ria.ru/20240326/granitsa-1935951165.html
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происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, белгородский район
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Украина, Вооруженные силы Украины, Белгородский район
ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки

Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 30 раз территорию Белгородской области, пострадали 6 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«
"В Белгородском районе в селах Журавлевка и Ясные Зори противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Пострадавших нет. В Ясных Зорях в результате взрыва поврежден автомобиль. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое пострадали двое человек… В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено одно транспортное средство. Также по окраине села выпущено 3 минометных снаряда", - написал Гладков в Telegram-канале.
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Вчера, 11:18
По данным губернатора, украинская армия 25 марта атаковала 11 районов области, из них пять не граничат с Украиной. Было выпущено 24 снаряда из артиллерии, а также совершено не менее 9 атак с помощью беспилотников. Кроме того, по словам Гладкова, в Яковлевском округе на территории сельхозпредприятия упал неустановленный предмет, а в поле саперами Минобороны обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет. За отчетный день 6 мирных жителей были ранены. Различные повреждения выявлены в 4 многоквартирных домах, 56 частных домовладениях, на 7 объектах, а также пострадали 33 автомобиля.
Губернатор добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района беспилотником атакован инфраструктурный объект. В Грайворонском округе на подъезде к селу Дорогощь дронами-камикадзе атакован автомобиль, пострадал пассажир машины. В селе Головчино в результате обстрела пострадали 3 человека. Разрушения различной степени выявлены в селах Головчино, Мокрая Орловка, Гора-Подол, Козинка, Глотово, а также в городе Грайворон.
«
"В Корочанском районе рядом с селом Мелихово в поле обнаружена воронка без следов детонации. На месте работают саперы Минобороны РФ. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 2 минометных снаряда, по окраине села Староселье – 5 минометных снарядов... В Новооскольском городском округе в районе села Солонец–Поляна обнаружены и изъяты специалистами обломки совершившего падение БПЛА самолетного типа", - уточнил глава региона.
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Согласно информации губернатора, в Прохоровском районе рядом с селом Казачье обнаружены обломки дрона. В Чернянском районе рядом с селом Огибное обнаружен упавший беспилотник. В Шебекинском городском округе 8 раз из миномета обстреляно село Красное. По селу Муром и хутору Панков выпущено по 3 минометных снаряда.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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