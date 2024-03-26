https://ria.ru/20240326/belgorod-1935990710.html

ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки

ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки - РИА Новости, 26.03.2024

ВСУ атаковали Белгородскую область более 30 раз за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 30 раз территорию Белгородской области, пострадали 6 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T18:02

2024-03-26T18:02

2024-03-26T18:06

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вячеслав гладков

украина

вооруженные силы украины

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/15/1934721227_0:41:3072:1769_1920x0_80_0_0_7cf85f2f0a3fd2a4683b19d7788123e7.jpg

БЕЛГОРОД, 26 мар - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали более 30 раз территорию Белгородской области, пострадали 6 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "В Белгородском районе в селах Журавлевка и Ясные Зори противник атаковал с помощью дронов-камикадзе – по одному в каждом селе. Пострадавших нет. В Ясных Зорях в результате взрыва поврежден автомобиль. В результате воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Дубовое пострадали двое человек… В Борисовском районе на окраине села Богун-Городок с квадрокоптера сброшено два взрывных устройства. Пострадавших нет. Повреждено одно транспортное средство. Также по окраине села выпущено 3 минометных снаряда", - написал Гладков в Telegram-канале. По данным губернатора, украинская армия 25 марта атаковала 11 районов области, из них пять не граничат с Украиной. Было выпущено 24 снаряда из артиллерии, а также совершено не менее 9 атак с помощью беспилотников. Кроме того, по словам Гладкова, в Яковлевском округе на территории сельхозпредприятия упал неустановленный предмет, а в поле саперами Минобороны обнаружен и уничтожен взрывоопасный предмет. За отчетный день 6 мирных жителей были ранены. Различные повреждения выявлены в 4 многоквартирных домах, 56 частных домовладениях, на 7 объектах, а также пострадали 33 автомобиля. Губернатор добавил, что в селе Тишанка Волоконовского района беспилотником атакован инфраструктурный объект. В Грайворонском округе на подъезде к селу Дорогощь дронами-камикадзе атакован автомобиль, пострадал пассажир машины. В селе Головчино в результате обстрела пострадали 3 человека. Разрушения различной степени выявлены в селах Головчино, Мокрая Орловка, Гора-Подол, Козинка, Глотово, а также в городе Грайворон. "В Корочанском районе рядом с селом Мелихово в поле обнаружена воронка без следов детонации. На месте работают саперы Минобороны РФ. В Краснояружском районе по окраине села Колотиловка выпущено 2 минометных снаряда, по окраине села Староселье – 5 минометных снарядов... В Новооскольском городском округе в районе села Солонец–Поляна обнаружены и изъяты специалистами обломки совершившего падение БПЛА самолетного типа", - уточнил глава региона. Согласно информации губернатора, в Прохоровском районе рядом с селом Казачье обнаружены обломки дрона. В Чернянском районе рядом с селом Огибное обнаружен упавший беспилотник. В Шебекинском городском округе 8 раз из миномета обстреляно село Красное. По селу Муром и хутору Панков выпущено по 3 минометных снаряда. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240326/udary-1935842942.html

https://ria.ru/20240326/granitsa-1935951165.html

https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935796143.html

белгородская область

украина

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вячеслав гладков, украина, вооруженные силы украины, белгородский район