https://ria.ru/20240326/avtomobili-1935825379.html

При обрушении моста в штате Мэриленд несколько автомобилей упали в воду

При обрушении моста в штате Мэриленд несколько автомобилей упали в воду - РИА Новости, 26.03.2024

При обрушении моста в штате Мэриленд несколько автомобилей упали в воду

Несколько автомобилей упали в воду из-за обрушения моста в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, сообщает... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T10:25

2024-03-26T10:25

2024-03-26T10:36

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сша

мэриленд

балтимор

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Несколько автомобилей упали в воду из-за обрушения моста в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, сообщает радиостанция WTOP."Часть моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушилась после того, как... в него врезалось большое судно... судно врезалось в мост… после чего загорелось, а затем затонуло, в результате чего несколько транспортных средств упали в реку Патапско", - указывает радиостанция.Отмечается, что на место выехали экстренные службы.

https://ria.ru/20240301/fura-1930613237.html

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Обрушение моста в американском штате Мэриленд Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ. 2024-03-26T10:25 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, мэриленд, балтимор