https://ria.ru/20240326/avtomobili-1935825379.html
При обрушении моста в штате Мэриленд несколько автомобилей упали в воду
При обрушении моста в штате Мэриленд несколько автомобилей упали в воду - РИА Новости, 26.03.2024
При обрушении моста в штате Мэриленд несколько автомобилей упали в воду
Несколько автомобилей упали в воду из-за обрушения моста в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, сообщает... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T10:25
2024-03-26T10:25
2024-03-26T10:36
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мэриленд
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Несколько автомобилей упали в воду из-за обрушения моста в городе Балтимор в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, сообщает радиостанция WTOP."Часть моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе, штат Мэриленд, обрушилась после того, как... в него врезалось большое судно... судно врезалось в мост… после чего загорелось, а затем затонуло, в результате чего несколько транспортных средств упали в реку Патапско", - указывает радиостанция.Отмечается, что на место выехали экстренные службы.
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Обрушение моста в американском штате Мэриленд
Мост обрушился в американском штате Мэриленд после того, как в него врезалось судно, передают местные СМИ.
2024-03-26T10:25
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PT0M30S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, мэриленд, балтимор
В мире, США, Мэриленд, Балтимор
При обрушении моста в штате Мэриленд несколько автомобилей упали в воду
При обрушении моста в американском Балтиморе несколько автомобилей упали в воду