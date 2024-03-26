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Разминирование жилых кварталов в Авдеевке проходит под обстрелами - РИА Новости, 26.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:07 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/avdeevka-1935796638.html
Разминирование жилых кварталов в Авдеевке проходит под обстрелами
Разминирование жилых кварталов в Авдеевке проходит под обстрелами - РИА Новости, 26.03.2024
Разминирование жилых кварталов в Авдеевке проходит под обстрелами
Инженерно-саперные подразделения 1-го армейского корпуса Южной группировки войск под регулярными обстрелами со стороны противника ежедневно обезвреживают... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T05:07
2024-03-26T05:07
специальная военная операция на украине
авдеевка
россия
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения 1-го армейского корпуса Южной группировки войск под регулярными обстрелами со стороны противника ежедневно обезвреживают большое количество мин и боеприпасов в жилых кварталах освобожденной Авдеевки, сообщает министерство обороны РФ. "Люди, которые вернутся сюда жить, они уже понимают, что их дом осмотрен. Теперь же это наши граждане, наши люди. Мы должны об их безопасности заботиться, - сказал офицер саперной подразделения с позывным "Макс". - Конечно, частный сектор намного тяжелее… Под каждым камешком может лежать "лепесток", суббоеприпас либо какой-то снаряд. Поэтому всё это переворачивается и просматривается". Группы инженерной разведки продвигаются вдоль дорог, улиц и жилой застройки, обследуя каждый сантиметр местности и строения с помощью миноискателей и щупов. Обнаружив взрывоопасный предмет, сапёр подаёт сигнал для всей группы инженерной разведки. Моментально военнослужащие организовывают прикрытие, а старший группы приступает к осмотру боеприпаса и, в случае его неизвлекаемости, - к уничтожению опасной находки при помощи накладного заряда. В связи с большой вероятностью атаки противника с помощью БПЛА за безопасностью саперной группы следит отдельный военнослужащий, имеющий при себе средство обнаружения и подавления дронов. По словам одного из саперов группы с позывным "Круглый", противник через каждые два-три дома оставляет самодельные взрывные устройства, которые срабатывают, например, на открывание двери. "Каждая из групп в день производит 10-15 подрывов. Вы можете представить себе объем оставшихся боеприпасов. Но ребята молодцы, держатся, красавцы", - рассказал "Макс".
https://ria.ru/20240219/avdeevka-1928175407.html
https://ria.ru/20240322/avdeevka-1934997429.html
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авдеевка, россия
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Россия
Разминирование жилых кварталов в Авдеевке проходит под обстрелами

Военные ежедневно обезвреживают под обстрелами мины и боеприпасы в Авдеевке

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоенный инженер группировки войск "Центр" Центрального военного округа в Авдеевке
Военный инженер группировки войск Центр Центрального военного округа в Авдеевке - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военный инженер группировки войск "Центр" Центрального военного округа в Авдеевке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 мар - РИА Новости. Инженерно-саперные подразделения 1-го армейского корпуса Южной группировки войск под регулярными обстрелами со стороны противника ежедневно обезвреживают большое количество мин и боеприпасов в жилых кварталах освобожденной Авдеевки, сообщает министерство обороны РФ.
«
"Люди, которые вернутся сюда жить, они уже понимают, что их дом осмотрен. Теперь же это наши граждане, наши люди. Мы должны об их безопасности заботиться, - сказал офицер саперной подразделения с позывным "Макс". - Конечно, частный сектор намного тяжелее… Под каждым камешком может лежать "лепесток", суббоеприпас либо какой-то снаряд. Поэтому всё это переворачивается и просматривается".
Очень плотно поставлены заграждения – сапер о разминировании Авдеевки - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
Российский сапер рассказал о разминировании Авдеевки
19 февраля, 10:26
Группы инженерной разведки продвигаются вдоль дорог, улиц и жилой застройки, обследуя каждый сантиметр местности и строения с помощью миноискателей и щупов.
Обнаружив взрывоопасный предмет, сапёр подаёт сигнал для всей группы инженерной разведки. Моментально военнослужащие организовывают прикрытие, а старший группы приступает к осмотру боеприпаса и, в случае его неизвлекаемости, - к уничтожению опасной находки при помощи накладного заряда.
В связи с большой вероятностью атаки противника с помощью БПЛА за безопасностью саперной группы следит отдельный военнослужащий, имеющий при себе средство обнаружения и подавления дронов.
Я дома – житель Авдеевки о том, почему не уезжает из разрушенного города - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
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22 марта, 17:29
По словам одного из саперов группы с позывным "Круглый", противник через каждые два-три дома оставляет самодельные взрывные устройства, которые срабатывают, например, на открывание двери.
"Каждая из групп в день производит 10-15 подрывов. Вы можете представить себе объем оставшихся боеприпасов. Но ребята молодцы, держатся, красавцы", - рассказал "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаРоссия
 
 
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