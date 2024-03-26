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УВКПЧ ООН пообещало продолжить следить за делом Ассанжа - РИА Новости, 26.03.2024
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19:15 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/assanzh-1936013190.html
УВКПЧ ООН пообещало продолжить следить за делом Ассанжа
УВКПЧ ООН пообещало продолжить следить за делом Ассанжа - РИА Новости, 26.03.2024
УВКПЧ ООН пообещало продолжить следить за делом Ассанжа
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) приняло к сведению решение Лондонского суда по делу Ассанжа и продолжит внимательно следить за... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T19:15
2024-03-26T19:15
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дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа
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ЖЕНЕВА, 26 мар - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) приняло к сведению решение Лондонского суда по делу Ассанжа и продолжит внимательно следить за ходом разбирательства, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. "Мы отмечаем, что Высокий суд еще не принял окончательного решения о разрешении на подачу апелляции, но тем временем выявил ряд важных проблем в области прав человека для дальнейшей оценки, касающихся надлежащей защиты свободы слова и прессы, прав на справедливое судебное разбирательство и неприменения смертной казни. Важно, чтобы эти вопросы были рассмотрены всесторонне. Мы продолжим внимательно следить за ходом разбирательства", - сказала она. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков. В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
https://ria.ru/20240326/britaniya-1936008542.html
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в мире, сша, великобритания, оон, джулиан ассанж, дело против основателя wikileaks джулиана ассанжа, wikileaks
В мире, США, Великобритания, ООН, Джулиан Ассанж, Дело против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, WikiLeaks
УВКПЧ ООН пообещало продолжить следить за делом Ассанжа

УВКПЧ ООН пообещало продолжить следить за делом Ассанжа после решения суда

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкСооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 26 мар - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) приняло к сведению решение Лондонского суда по делу Ассанжа и продолжит внимательно следить за ходом разбирательства, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.
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"Мы отмечаем, что Высокий суд еще не принял окончательного решения о разрешении на подачу апелляции, но тем временем выявил ряд важных проблем в области прав человека для дальнейшей оценки, касающихся надлежащей защиты свободы слова и прессы, прав на справедливое судебное разбирательство и неприменения смертной казни. Важно, чтобы эти вопросы были рассмотрены всесторонне. Мы продолжим внимательно следить за ходом разбирательства", - сказала она.
Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков.
В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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