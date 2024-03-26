УВКПЧ ООН пообещало продолжить следить за делом Ассанжа
УВКПЧ ООН пообещало продолжить следить за делом Ассанжа после решения суда
Сооснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 26 мар - РИА Новости. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) приняло к сведению решение Лондонского суда по делу Ассанжа и продолжит внимательно следить за ходом разбирательства, заявила РИА Новости официальный представитель организации Элизабет Троссел.
"Мы отмечаем, что Высокий суд еще не принял окончательного решения о разрешении на подачу апелляции, но тем временем выявил ряд важных проблем в области прав человека для дальнейшей оценки, касающихся надлежащей защиты свободы слова и прессы, прав на справедливое судебное разбирательство и неприменения смертной казни. Важно, чтобы эти вопросы были рассмотрены всесторонне. Мы продолжим внимательно следить за ходом разбирательства", - сказала она.
Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков.
В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.