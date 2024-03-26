Эксперт: суд Лондона подтвердил риски, грозящие Ассанжу при экстрадиции
Эксперт: суд Лондона подтвердил риски, грозящие Ассанжу при экстрадиции в США
© РИА Новости / Алекс МакБрайд | Перейти в медиабанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа . Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Высокий суд Лондона своим решением подтвердил, что возможная экстрадиция в США грозит серьезными рисками для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил РИА Новости американский политический аналитик Кит Престон.
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"Решение, которое требует предоставления гарантий со стороны США в отношении прав Ассанжа в соответствии с первой поправкой (к конституции США – ред.), а также его защиты от смертной казни, подчеркивает серьезные опасения о возможных последствиях его экстрадиции", - считает Престон.
Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию, после чего состоятся апелляционные слушания. В случае предоставления требуемых гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса, 20 мая 2024 года пройдут слушания, чтобы рассмотреть гарантии со стороны США и принять окончательное решение о праве Ассанжа на апелляцию.
Престон также отметил, что преследование Ассанжа создает опасный прецедент для расследовательской журналистики и права общества на информацию. По его мнению, властям США стоит положить конец процессу против Ассанжа.
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"Администрация Байдена должна внять призывам прекратить это дело, признать, что оно представляет собой нарушение фундаментальных демократических принципов и свободы прессы. Призыв жены Ассанжа к правосудию перекликается с чувствами многих, кто видит в нем политического заключенного, преследуемого за раскрытие правды. Обвинения против него не только непропорциональны, но служат для его наказания за осуществления жизненно важной общественной функции", - говорит Престон.