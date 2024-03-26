https://ria.ru/20240326/assanzh-1936013047.html

Эксперт: суд Лондона подтвердил риски, грозящие Ассанжу при экстрадиции

Эксперт: суд Лондона подтвердил риски, грозящие Ассанжу при экстрадиции - РИА Новости, 26.03.2024

Эксперт: суд Лондона подтвердил риски, грозящие Ассанжу при экстрадиции

Высокий суд Лондона своим решением подтвердил, что возможная экстрадиция в США грозит серьезными рисками для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил РИА... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T19:14

2024-03-26T19:14

2024-03-26T19:14

в мире

сша

лондон

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Высокий суд Лондона своим решением подтвердил, что возможная экстрадиция в США грозит серьезными рисками для основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, заявил РИА Новости американский политический аналитик Кит Престон. "Решение, которое требует предоставления гарантий со стороны США в отношении прав Ассанжа в соответствии с первой поправкой (к конституции США – ред.), а также его защиты от смертной казни, подчеркивает серьезные опасения о возможных последствиях его экстрадиции", - считает Престон. Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию, после чего состоятся апелляционные слушания. В случае предоставления требуемых гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса, 20 мая 2024 года пройдут слушания, чтобы рассмотреть гарантии со стороны США и принять окончательное решение о праве Ассанжа на апелляцию. Престон также отметил, что преследование Ассанжа создает опасный прецедент для расследовательской журналистики и права общества на информацию. По его мнению, властям США стоит положить конец процессу против Ассанжа. "Администрация Байдена должна внять призывам прекратить это дело, признать, что оно представляет собой нарушение фундаментальных демократических принципов и свободы прессы. Призыв жены Ассанжа к правосудию перекликается с чувствами многих, кто видит в нем политического заключенного, преследуемого за раскрытие правды. Обвинения против него не только непропорциональны, но служат для его наказания за осуществления жизненно важной общественной функции", - говорит Престон.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935990883.html

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935911084.html

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в мире, сша, лондон, джулиан ассанж, wikileaks