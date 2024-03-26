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Минюст США отказался комментировать решение британского суда по Ассанжу - РИА Новости, 26.03.2024
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18:51 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/assanzh-1936007229.html
Минюст США отказался комментировать решение британского суда по Ассанжу
Минюст США отказался комментировать решение британского суда по Ассанжу - РИА Новости, 26.03.2024
Минюст США отказался комментировать решение британского суда по Ассанжу
Минюст США не комментирует решение британского суда по делу об экстрадиции в Штаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T18:51
2024-03-26T18:51
в мире
сша
великобритания
джулиан ассанж
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Минюст США не комментирует решение британского суда по делу об экстрадиции в Штаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщил РИА Новости представитель ведомства. "Министерство отказывается от комментариев", - сообщил представитель ведомства в ответ на просьбу корреспондента агентства оценить принятое в Великобритании решение. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков. В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935946206.html
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в мире, сша, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks
В мире, США, Великобритания, Джулиан Ассанж, WikiLeaks
Минюст США отказался комментировать решение британского суда по Ассанжу

Минюст США отказался комментировать решение британского суда в пользу Ассанжа

CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justiceМинистерство юстиции США
Министерство юстиции США - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
CC BY 2.0 / Matt Churchill / Department of justice
Министерство юстиции США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 мар - РИА Новости. Минюст США не комментирует решение британского суда по делу об экстрадиции в Штаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщил РИА Новости представитель ведомства.
"Министерство отказывается от комментариев", - сообщил представитель ведомства в ответ на просьбу корреспондента агентства оценить принятое в Великобритании решение.
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Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.
Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков.
В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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