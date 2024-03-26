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Ассанжа могут экстрадировать, несмотря на решение суда, считает эксперт - РИА Новости, 26.03.2024
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16:42 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935961258.html
Ассанжа могут экстрадировать, несмотря на решение суда, считает эксперт
Ассанжа могут экстрадировать, несмотря на решение суда, считает эксперт - РИА Новости, 26.03.2024
Ассанжа могут экстрадировать, несмотря на решение суда, считает эксперт
Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут экстрадировать из Великобритании в США в этом году, несмотря на новое решение суда, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T16:42
2024-03-26T16:42
в мире
сша
лондон
великобритания
джулиан ассанж
wikileaks
киотский университет
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут экстрадировать из Великобритании в США в этом году, несмотря на новое решение суда, заявил РИА Новости доцент кафедры исследований нейтралитета Киотского университета Паскаль Лотаз. &quot;Ассанжа могут все равно экстрадировать в этому году, его дело в настоящее время висит на волоске&quot;, - заявил Лотаз.При этом эксперт сомневается в том, что США и Великобритания смогут предоставить необходимые гарантии. "Учитывая то, сколько раз люди, преследующие Ассанжа, лгали, чтобы арестовать его, я не удивился бы, если бы они смогли придумать какие-то поверхностные гарантии, которые при оспаривании не выдержали бы критики. Однако если у защиты не будет права отреагировать на них, то Ассанж может всё равно в скором времени проиграть дело", - считает Лотаз. Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию, после чего состоятся апелляционные слушания. В случае предоставления требуемых гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса, 20 мая 2024 года пройдут слушания, чтобы рассмотреть гарантии со стороны США и принять окончательное решение о праве Ассанжа на апелляцию. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.
https://ria.ru/20240304/assanzh-1931055569.html
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в мире, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, киотский университет
В мире, США, Лондон, Великобритания, Джулиан Ассанж, WikiLeaks, Киотский университет
Ассанжа могут экстрадировать, несмотря на решение суда, считает эксперт

Эксперт: Ассанжа могут экстрадировать в США в этом году, вопреки решению суда

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкОфицеры полиции перед плакатом с фотографией Джулиана Ассанжа возле Вестминстерского мирового суда в Лондоне
Офицеры полиции перед плакатом с фотографией Джулиана Ассанжа возле Вестминстерского мирового суда в Лондоне - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Офицеры полиции перед плакатом с фотографией Джулиана Ассанжа возле Вестминстерского мирового суда в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут экстрадировать из Великобритании в США в этом году, несмотря на новое решение суда, заявил РИА Новости доцент кафедры исследований нейтралитета Киотского университета Паскаль Лотаз.
«

"Ассанжа могут все равно экстрадировать в этому году, его дело в настоящее время висит на волоске", - заявил Лотаз.

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При этом эксперт сомневается в том, что США и Великобритания смогут предоставить необходимые гарантии.
«
"Учитывая то, сколько раз люди, преследующие Ассанжа, лгали, чтобы арестовать его, я не удивился бы, если бы они смогли придумать какие-то поверхностные гарантии, которые при оспаривании не выдержали бы критики. Однако если у защиты не будет права отреагировать на них, то Ассанж может всё равно в скором времени проиграть дело", - считает Лотаз.
Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию, после чего состоятся апелляционные слушания. В случае предоставления требуемых гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса, 20 мая 2024 года пройдут слушания, чтобы рассмотреть гарантии со стороны США и принять окончательное решение о праве Ассанжа на апелляцию.

Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

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Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.
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