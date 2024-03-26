https://ria.ru/20240326/assanzh-1935961258.html

Ассанжа могут экстрадировать, несмотря на решение суда, считает эксперт

Ассанжа могут экстрадировать, несмотря на решение суда, считает эксперт - РИА Новости, 26.03.2024

Ассанжа могут экстрадировать, несмотря на решение суда, считает эксперт

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут экстрадировать из Великобритании в США в этом году, несмотря на новое решение суда, заявил РИА Новости доцент... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:42

2024-03-26T16:42

2024-03-26T16:42

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лондон

великобритания

джулиан ассанж

wikileaks

киотский университет

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа могут экстрадировать из Великобритании в США в этом году, несмотря на новое решение суда, заявил РИА Новости доцент кафедры исследований нейтралитета Киотского университета Паскаль Лотаз. "Ассанжа могут все равно экстрадировать в этому году, его дело в настоящее время висит на волоске", - заявил Лотаз.При этом эксперт сомневается в том, что США и Великобритания смогут предоставить необходимые гарантии. "Учитывая то, сколько раз люди, преследующие Ассанжа, лгали, чтобы арестовать его, я не удивился бы, если бы они смогли придумать какие-то поверхностные гарантии, которые при оспаривании не выдержали бы критики. Однако если у защиты не будет права отреагировать на них, то Ассанж может всё равно в скором времени проиграть дело", - считает Лотаз. Ранее Высокий суд Лондона вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. В документе уточняется, что суд дал правительству США три недели на предоставление достаточных гарантий того, что в ходе судебного процесса в Соединенных Штатах журналист сможет опираться на первую поправку к Конституции США (которая защищает свободу слова), что он не будет ущемлен в рамках судебного процесса из-за своего гражданства и не будет приговорен к смертной казни. Если эти гарантии не будут предоставлены, Ассанж получит разрешение на апелляцию, после чего состоятся апелляционные слушания. В случае предоставления требуемых гарантий суд вновь заслушает обе стороны процесса, 20 мая 2024 года пройдут слушания, чтобы рассмотреть гарантии со стороны США и принять окончательное решение о праве Ассанжа на апелляцию. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер о его экстрадиции.

https://ria.ru/20240304/assanzh-1931055569.html

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935946206.html

https://ria.ru/20240320/assanzh-1934573366.html

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в мире, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, киотский университет