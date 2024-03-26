https://ria.ru/20240326/assanzh-1935949413.html

Французский политик раскритиковал нежелание Парижа поддержать Ассанжа

Французский политик раскритиковал нежелание Парижа поддержать Ассанжа - РИА Новости, 26.03.2024

Французский политик раскритиковал нежелание Парижа поддержать Ассанжа

Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал победой решение суда в Лондоне по делу об экстрадиции основателя РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T16:05

2024-03-26T16:05

2024-03-26T16:05

в мире

джулиан ассанж

флориан филиппо

франция

wikileaks

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо назвал победой решение суда в Лондоне по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и раскритиковал власти Франции за отсутствие поддержки в адрес журналиста. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. "Победа! Теперь мы должны добиться его полного и окончательного освобождения! Отметим огромную трусость правительства макронистов, которое отказывается оказать, даже на словах, малейшую поддержку этому огромному разоблачителю, борцу с коррупцией, герою мира и свободы!" - написал Филиппо в соцсети Х. В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html

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франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джулиан ассанж, флориан филиппо, франция, wikileaks