https://ria.ru/20240326/assanzh-1935946446.html

Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, считает журналист

Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, считает журналист - РИА Новости, 26.03.2024

Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, считает журналист

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:54

2024-03-26T15:54

2024-03-26T15:54

джулиан ассанж

европейский суд по правам человека (еспч)

wikileaks

великобритания

сша

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков. "Я рад, что у него есть право продолжать попытки выиграть дело об экстрадиции, но, к сожалению, я не думаю, что в конце концов ему это удастся. Его отправят в Соединенные Штаты, где с ним будут обращаться еще хуже", - сказал Бентли. По его словам, Ассанж - настоящий герой, который годами подвергается невыносимым пыткам за то, что говорит правду. "Но у него нет ни единого шанса. Он находится в руках врагов человечества, а если вы попали в их руки, они обычно не отпускают вас", - заявил военкор. В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.

https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html

https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html

https://ria.ru/20240214/kartiny-1927211359.html

великобритания

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

джулиан ассанж, европейский суд по правам человека (еспч), wikileaks, великобритания, сша