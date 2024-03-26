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Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, считает журналист - РИА Новости, 26.03.2024
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15:54 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935946446.html
Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, считает журналист
Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, считает журналист - РИА Новости, 26.03.2024
Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, считает журналист
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:54
2024-03-26T15:54
джулиан ассанж
европейский суд по правам человека (еспч)
wikileaks
великобритания
сша
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков. "Я рад, что у него есть право продолжать попытки выиграть дело об экстрадиции, но, к сожалению, я не думаю, что в конце концов ему это удастся. Его отправят в Соединенные Штаты, где с ним будут обращаться еще хуже", - сказал Бентли. По его словам, Ассанж - настоящий герой, который годами подвергается невыносимым пыткам за то, что говорит правду. "Но у него нет ни единого шанса. Он находится в руках врагов человечества, а если вы попали в их руки, они обычно не отпускают вас", - заявил военкор. В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html
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джулиан ассанж, европейский суд по правам человека (еспч), wikileaks, великобритания, сша
Джулиан Ассанж, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), WikiLeaks, Великобритания, США
Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, считает журналист

Американский журналист: Ассанжу вряд ли удастся избежать экстрадиции в США

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкПортреты Джулиана Ассанжа
Портреты Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Портреты Джулиана Ассанжа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вряд ли сможет избежать экстрадиции в США, заявил РИА Новости военный корреспондент из США Рассел Бентли.
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков.
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"Я рад, что у него есть право продолжать попытки выиграть дело об экстрадиции, но, к сожалению, я не думаю, что в конце концов ему это удастся. Его отправят в Соединенные Штаты, где с ним будут обращаться еще хуже", - сказал Бентли.
По его словам, Ассанж - настоящий герой, который годами подвергается невыносимым пыткам за то, что говорит правду.
"Но у него нет ни единого шанса. Он находится в руках врагов человечества, а если вы попали в их руки, они обычно не отпускают вас", - заявил военкор.
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В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
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