Ассанжа в США может ждать судьба Гонсало Лиры, заявил финский военкор
Финский военкор: Ассанжа в США может ждать судьба убитого на Украине Лиры
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в медиабанкУчастница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Участница акции против преследования основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа. Архивное фото
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа может ожидать в США судьба американца Гонсало Лиры, которого запытали до смерти украинские спецслужбы при попустительстве американских властей, заявил РИА Новости финский военкор и общественный деятель Кости Хейсканен.
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации, изобличающего убийства, нарушения прав человека, прослушку и другие нарушения американских силовиков.
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"В США бы его просто бы уничтожили. То, в чем его обвиняют, - шпионаж, использование компьютера и так далее, - весь этот бред, это всё сфабриковано. Человек вскрыл все эти гнойники американского истеблишмента, рассказал правду, как в Багдаде расстреливали мирное население и убили 18 человек, вскрыл всю эту правду, но за правду же сейчас у нас убивают на Западе", - сказал Кости Хейсканен.
"Мы недавно наблюдали, как запытали в киевских застенках Гонсало Лиру, который был гражданином США. Интересно, что в США орут о том, что свобода слова превыше всего и всех журналистов надо защищать, а своего журналиста они отдали на растерзание СБУшникам", - добавил военкор.
В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Ранее госдеп США подтвердил гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине. Перед этим о смерти Лиры сообщил американский журналист Такер Карлсон, он обвинил администрацию президента США Джо Байдена в попустительстве, которое привело к "заключению и пыткам" блогера, критиковавшего самого Байдена и Владимира Зеленского. Как заявило российское постпредство при ООН, РФ убеждена, что за этой смертью стоит киевский режим, пытающийся уничтожить всех, кто не согласен с его преступной логикой.
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