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ЕСПЧ в конечном итоге запретит экстрадицию Ассанжа, заявил юрист - РИА Новости, 26.03.2024
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15:36 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935942066.html
ЕСПЧ в конечном итоге запретит экстрадицию Ассанжа, заявил юрист
ЕСПЧ в конечном итоге запретит экстрадицию Ассанжа, заявил юрист - РИА Новости, 26.03.2024
ЕСПЧ в конечном итоге запретит экстрадицию Ассанжа, заявил юрист
Суд в Лондоне в будущем может подтвердить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, но ее отменит ЕСПЧ, а Вашингтон не будет возражать,... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:36
2024-03-26T15:36
в мире
сша
лондон
вашингтон (штат)
джулиан ассанж
европейский суд по правам человека (еспч)
wikileaks
европейский суд
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Суд в Лондоне в будущем может подтвердить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, но ее отменит ЕСПЧ, а Вашингтон не будет возражать, спрогнозировала в разговоре с РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. "Я не исключаю, что высокий суд Лондона подтвердит возможность экстрадиции. Но все будет зависеть от того, насколько США она нужна. Срок давности совершения преступлений Ассанжа - 2010 год, прошло 14 лет. Информация, которую распространил Ассанж, потеряла актуальность", - сказала Ярмуш. Она добавила, что сегодня на фоне президентских выборов в США демократам выгодно, чтобы Ассанжа не экстрадировали вовсе: чтобы не делать показательного процесса. "Если Высокий суд Лондона и примет решение об экстрадиции в США, то адвокаты Ассанжа обратятся в Европейский суд по правам человека, который остановит это решение британской юрисдикции. Великобритания вынуждена будет подчиниться", - подчеркнула юрист. В таком случае журналиста, вероятно, могут даже отпустить в случае невозможности экстрадиции. Причем, добавила юрист, такое решение не будет вопреки желаниям Вашингтона - напротив, США, вероятно, не будут заинтересованы в Ассанже. "Они будут настаивать на своем, чтобы не потерять лицо, но в итоге согласятся с решением ЕСПЧ", - заключила Ярмуш.
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935892569.html
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в мире, сша, лондон, вашингтон (штат), джулиан ассанж, европейский суд по правам человека (еспч), wikileaks, европейский суд
В мире, США, Лондон, Вашингтон (штат), Джулиан Ассанж, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), WikiLeaks, Европейский суд
ЕСПЧ в конечном итоге запретит экстрадицию Ассанжа, заявил юрист

Юрист: ЕСПЧ запретит экстрадицию Ассанжа, и Вашингтон не будет против

© РИА Новости / Алекс МакБрайд | Перейти в медиабанкПлакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа
Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Алекс МакБрайд
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Плакат сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Суд в Лондоне в будущем может подтвердить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, но ее отменит ЕСПЧ, а Вашингтон не будет возражать, спрогнозировала в разговоре с РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш.
"Я не исключаю, что высокий суд Лондона подтвердит возможность экстрадиции. Но все будет зависеть от того, насколько США она нужна. Срок давности совершения преступлений Ассанжа - 2010 год, прошло 14 лет. Информация, которую распространил Ассанж, потеряла актуальность", - сказала Ярмуш.
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Она добавила, что сегодня на фоне президентских выборов в США демократам выгодно, чтобы Ассанжа не экстрадировали вовсе: чтобы не делать показательного процесса.
"Если Высокий суд Лондона и примет решение об экстрадиции в США, то адвокаты Ассанжа обратятся в Европейский суд по правам человека, который остановит это решение британской юрисдикции. Великобритания вынуждена будет подчиниться", - подчеркнула юрист.
В таком случае журналиста, вероятно, могут даже отпустить в случае невозможности экстрадиции. Причем, добавила юрист, такое решение не будет вопреки желаниям Вашингтона - напротив, США, вероятно, не будут заинтересованы в Ассанже.
"Они будут настаивать на своем, чтобы не потерять лицо, но в итоге согласятся с решением ЕСПЧ", - заключила Ярмуш.
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В миреСШАЛондонВашингтон (штат)Джулиан АссанжЕвропейский суд по правам человека (ЕСПЧ)WikiLeaksЕвропейский суд
 
 
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