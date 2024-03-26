https://ria.ru/20240326/assanzh-1935942066.html

ЕСПЧ в конечном итоге запретит экстрадицию Ассанжа, заявил юрист

ЕСПЧ в конечном итоге запретит экстрадицию Ассанжа, заявил юрист - РИА Новости, 26.03.2024

ЕСПЧ в конечном итоге запретит экстрадицию Ассанжа, заявил юрист

Суд в Лондоне в будущем может подтвердить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, но ее отменит ЕСПЧ, а Вашингтон не будет возражать,... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:36

2024-03-26T15:36

2024-03-26T15:36

в мире

сша

лондон

вашингтон (штат)

джулиан ассанж

европейский суд по правам человека (еспч)

wikileaks

европейский суд

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Суд в Лондоне в будущем может подтвердить экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, но ее отменит ЕСПЧ, а Вашингтон не будет возражать, спрогнозировала в разговоре с РИА Новости адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш. "Я не исключаю, что высокий суд Лондона подтвердит возможность экстрадиции. Но все будет зависеть от того, насколько США она нужна. Срок давности совершения преступлений Ассанжа - 2010 год, прошло 14 лет. Информация, которую распространил Ассанж, потеряла актуальность", - сказала Ярмуш. Она добавила, что сегодня на фоне президентских выборов в США демократам выгодно, чтобы Ассанжа не экстрадировали вовсе: чтобы не делать показательного процесса. "Если Высокий суд Лондона и примет решение об экстрадиции в США, то адвокаты Ассанжа обратятся в Европейский суд по правам человека, который остановит это решение британской юрисдикции. Великобритания вынуждена будет подчиниться", - подчеркнула юрист. В таком случае журналиста, вероятно, могут даже отпустить в случае невозможности экстрадиции. Причем, добавила юрист, такое решение не будет вопреки желаниям Вашингтона - напротив, США, вероятно, не будут заинтересованы в Ассанже. "Они будут настаивать на своем, чтобы не потерять лицо, но в итоге согласятся с решением ЕСПЧ", - заключила Ярмуш.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935892569.html

https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, лондон, вашингтон (штат), джулиан ассанж, европейский суд по правам человека (еспч), wikileaks, европейский суд