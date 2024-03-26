https://ria.ru/20240326/assanzh-1935940258.html

У суда, вынесшего решение по делу Ассанжа, собрались его сторонники

У суда, вынесшего решение по делу Ассанжа, собрались его сторонники - РИА Новости, 26.03.2024

У суда, вынесшего решение по делу Ассанжа, собрались его сторонники

Десятки журналистов и сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались во вторник возле Высокого суда Лондона, который вынес решение по делу о его... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T15:32

2024-03-26T15:32

2024-03-26T15:32

в мире

лондон

сша

багдад (город)

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Десятки журналистов и сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались во вторник возле Высокого суда Лондона, который вынес решение по делу о его экстрадиции в США, следует из трансляции, которую вели британские СМИ. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Активисты и представители СМИ начали собираться возле здания суда задолго до вынесения решения по делу журналиста. Сторонники основателя WikiLeaks держали плакаты с требованиями освободить его и скандировали соответствующие призывы в толпе. На ограждении вокруг суда также были размещены баннеры в поддержку Ассанжа. На месте дежурила лондонская полиция. Акция в поддержку Джулиана Ассанжа продолжилась и после вынесения судом решения по его делу. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935936437.html

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935892569.html

лондон

сша

багдад (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лондон, сша, багдад (город), джулиан ассанж, wikileaks