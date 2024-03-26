https://ria.ru/20240326/assanzh-1935940258.html
У суда, вынесшего решение по делу Ассанжа, собрались его сторонники
У суда, вынесшего решение по делу Ассанжа, собрались его сторонники - РИА Новости, 26.03.2024
У суда, вынесшего решение по делу Ассанжа, собрались его сторонники
Десятки журналистов и сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались во вторник возле Высокого суда Лондона, который вынес решение по делу о его... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T15:32
2024-03-26T15:32
2024-03-26T15:32
в мире
лондон
сша
багдад (город)
джулиан ассанж
wikileaks
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928542881_0:212:3072:1940_1920x0_80_0_0_7626292f69cc21ac914e56fd8f779bad.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Десятки журналистов и сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались во вторник возле Высокого суда Лондона, который вынес решение по делу о его экстрадиции в США, следует из трансляции, которую вели британские СМИ. Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. Активисты и представители СМИ начали собираться возле здания суда задолго до вынесения решения по делу журналиста. Сторонники основателя WikiLeaks держали плакаты с требованиями освободить его и скандировали соответствующие призывы в толпе. На ограждении вокруг суда также были размещены баннеры в поддержку Ассанжа. На месте дежурила лондонская полиция. Акция в поддержку Джулиана Ассанжа продолжилась и после вынесения судом решения по его делу. Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера. Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации. Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш. В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой. В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935936437.html
https://ria.ru/20240326/assanzh-1935892569.html
лондон
сша
багдад (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/14/1928542881_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_3d68e7f685879c29a17768027cda280f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лондон, сша, багдад (город), джулиан ассанж, wikileaks
В мире, Лондон, США, Багдад (город), Джулиан Ассанж, WikiLeaks
У суда, вынесшего решение по делу Ассанжа, собрались его сторонники
У суда, вынесшего решение по делу Ассанжа, собрались журналисты и его сторонники
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Десятки журналистов и сторонников основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа собрались во вторник возле Высокого суда Лондона, который вынес решение по делу о его экстрадиции в США, следует из трансляции, которую вели британские СМИ.
Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах.
Активисты и представители СМИ начали собираться возле здания суда задолго до вынесения решения по делу журналиста. Сторонники основателя WikiLeaks держали плакаты с требованиями освободить его и скандировали соответствующие призывы в толпе. На ограждении вокруг суда также были размещены баннеры в поддержку Ассанжа. На месте дежурила лондонская полиция.
Акция в поддержку Джулиана Ассанжа продолжилась и после вынесения судом решения по его делу.
Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде
в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.
Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.
Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора
в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.
В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании
Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.
В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.