https://ria.ru/20240326/assanzh-1935927168.html

В Amnesty International призвали США прекратить преследование Ассанжа

В Amnesty International призвали США прекратить преследование Ассанжа - РИА Новости, 26.03.2024

В Amnesty International призвали США прекратить преследование Ассанжа

Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что решение Высокого суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ставит... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:59

2024-03-26T14:59

2024-03-26T15:43

в мире

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amnesty international

wikileaks

лондон

багдад (город)

джулиан ассанж

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что решение Высокого суда Лондона по делу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа ставит его и всех сотрудников СМИ в неопределенное положение, организация призывает США снять обвинения.Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля."Сегодняшнее решение Высокого суда оставляет в неопределенном состоянии Джулиана Ассанжа и всех защитников свободы прессы, но борьба продолжается... США должны снять все обвинения с Ассанжа", - говорится в заявлении организации на её официальном сайте.Организация подчеркивает, что США должны прекратить политическое преследование основателя WikiLeaks."США должны прекратить свое политически мотивированное судебное преследование Ассанжа, которое ставит под угрозу Ассанжа и свободу СМИ во всем мире. Пытаясь заключить его в тюрьму, США посылают недвусмысленное предупреждение издателям и журналистам во всем мире о том, что они тоже могут стать мишенью", - отмечается в заявлении.Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935942066.html

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935936437.html

https://ria.ru/20240326/assanzh-1935911084.html

сша

лондон

багдад (город)

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в мире, сша, amnesty international, wikileaks, лондон, багдад (город), джулиан ассанж