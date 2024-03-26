https://ria.ru/20240326/assanzh-1935914168.html

Жена Ассанжа призвала США снять обвинения с супруга

Жена Ассанжа призвала США снять обвинения с супруга - РИА Новости, 26.03.2024

Жена Ассанжа призвала США снять обвинения с супруга

Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла призвала США снять с него обвинения и закрыть дело, а не предоставлять "гарантии о его будущем", которые... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T14:20

2024-03-26T14:20

2024-03-26T14:47

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лондон

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wikileaks

youtube

европейский суд по правам человека (еспч)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Супруга основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Стелла призвала США снять с него обвинения и закрыть дело, а не предоставлять "гарантии о его будущем", которые попросил Высокий суд Лондона.Высокий суд Лондона во вторник вынес решение в пользу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, у него будет возможность продолжить оспаривать решение об экстрадиции в США в британских судах. При этом суд постановил, что следующее заседание по делу пройдет не ранее 20 мая, если американская сторона предоставит необходимые документы по гарантиям относительно будущего Ассанжа в США к 16 апреля."Теперь британский суд предложил США предоставить гарантии. Администрация (президента США Джо - ред.) Байдена должна не предоставлять гарантии, а закрыть их постыдное дело, которое никогда не должно было открываться. Джулиан не должен был провести в заключении ни дня", - сказала Стелла Ассанж в ходе своей речи у суда после вынесенного решения, трансляцию вели в YouTube зарубежные СМИ.Супруга основателя WikiLeaks посчитала, что решение суда в Лондоне разрешает "политическое вмешательство США" в дело и назвала это "поразительным". Кроме того, она призвала Британию освободить ее супруга.В случае, если бы суд вынес решение не в пользу журналиста, Ассанж исчерпал бы все апелляционные возможности в Великобритании. Это инициировало бы процесс его экстрадиции в США и судебное преследование в соответствии с законом о шпионаже 1917 года. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его передачу в США, могло стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).Австралийский журналист Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором можно было увидеть, как после атаки американского вертолета в Багдаде в 2007 году погибли как минимум 18 мирных жителей. В 2010 году сайт начал также публикацию 250 тысяч американских документов дипломатического характера.Основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны массива секретной информации.Ассанж скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США после выдворения с территории посольства, после чего он был помещен в лондонскую тюрьму строгого режима Белмарш.В июне 2022 года занимавшая тогда должность министра внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя WikiLeaks в США после рассмотрения дела вестминстерским магистратским судом и высоким судом Лондона. Британские суды не посчитали, что экстрадиция Ассанжа была бы репрессивной или несправедливой.В июне 2023 года Ассанж подал последнюю апелляцию в высокий суд Лондона в попытке оспорить решение судьи Джонатана Свифта, который отклонил по всем восьми пунктам апелляцию адвокатов журналиста на ордер об его экстрадиции.

https://ria.ru/20240311/assanzh-1932225231.html

https://ria.ru/20240320/assanzh-1934581408.html

https://ria.ru/20240222/assanzh-1929058374.html

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в мире, сша, лондон, великобритания, джулиан ассанж, wikileaks, youtube, европейский суд по правам человека (еспч)