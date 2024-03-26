https://ria.ru/20240326/asean-1935806458.html

Главы МИД стран АСЕАН осудили теракт в "Крокусе"

Главы МИД стран АСЕАН осудили теракт в "Крокусе" - РИА Новости, 26.03.2024

Главы МИД стран АСЕАН осудили теракт в "Крокусе"

Главы МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осудили произошедший в минувшую пятницу теракт в подмосковном "Крокус сити холле", выразив... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T08:24

2024-03-26T08:24

2024-03-26T08:33

теракт в "крокус сити холле"

экономическое сообщество асеан

крокус сити холл

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935752396_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_8c49cf8cea2417d54d4c8dd92780b045.jpg

МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Главы МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осудили произошедший в минувшую пятницу теракт в подмосковном "Крокус сити холле", выразив соболезнования народу России, а также поддержали усилия РФ "по урегулированию ситуации и привлечению виновных к ответственности", следует из опубликованного совместного заявления министров."АСЕАН самым решительным образом осуждает варварский террористический акт в "Крокус сити холл" в г. Красногорске Московской области, Российская Федерация, 22 марта 2024 года, повлекший за собой гибель невинных людей и многочисленные жертвы, в том числе и среди детей. АСЕАН выражает свое глубочайшее сочувствие и соболезнования семьям погибших, народу и правительству Российской Федерации и желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в заявлении министров иностранных дел АСЕАН, опубликованном на сайте ассоциации.Главы МИД АСЕАН также подчеркнули, что организация "полностью поддерживает усилия правительства Российской Федерации по урегулированию ситуации и привлечению виновных к ответственности"."АСЕАН… подчеркивает острую необходимость согласованных международных усилий по ликвидации зла терроризма всеобъемлющим и эффективным образом. АСЕАН солидарна с народом и правительством Российской Федерации в это трудное время и подтверждает свою твердую приверженность тесному сотрудничеству с международным сообществом в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом во всех его формах и проявлениях в соответствии с принципами, которые изложены в соответствующих международных конвенциях и протоколах, включая устав АСЕАН", - также указывается в заявлении.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По последним данным СК, погибли 139 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. Двадцать четвертое марта было объявлено днем общенационального траура.Президент России Владимир Путин отметил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны – они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них с украинской стороны было подготовлено "окно" для перехода границы. МВД России сообщило, что это иностранцы. Президент отметил, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По данным ФСБ, оружие, которое применяли террористы, было заранее приготовлено в тайнике.Путин заявил, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terakt-1935765034.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономическое сообщество асеан, крокус сити холл, россия