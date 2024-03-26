https://ria.ru/20240326/artilleriya-1935797356.html

Артиллерия уничтожила в Херсонской области технику и солдат ВСУ

Артиллерия уничтожила в Херсонской области технику и солдат ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024

Артиллерия уничтожила в Херсонской области технику и солдат ВСУ

Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T05:19

2024-03-26T05:19

2024-03-26T05:19

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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Выявить цель помогла воздушная разведка: с высоты удалось заметить передвижения групп пехоты противника и тяжелой техники", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что несколько последовательных ракетных ударов, нанесенных артиллеристами по полученным координатам, разрушили здания, укрепления и уничтожили технику и живую силу противника. "Машине легко, хотя она загружена полностью, все 16 снарядов. Машина не чувствует напряжение, так как у не все восемь колес ведущие. Она спокойно преодолевает любые препятствия", - процитировали в МО водителя расчета с позывным "Пламя".

https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935796143.html

https://ria.ru/20240325/vsu-1935780523.html

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херсонская область , в мире, россия, вооруженные силы украины