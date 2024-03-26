https://ria.ru/20240326/artilleriya-1935797356.html
Артиллерия уничтожила в Херсонской области технику и солдат ВСУ
Артиллерия уничтожила в Херсонской области технику и солдат ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024
Артиллерия уничтожила в Херсонской области технику и солдат ВСУ
Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T05:19
2024-03-26T05:19
2024-03-26T05:19
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России. "Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Выявить цель помогла воздушная разведка: с высоты удалось заметить передвижения групп пехоты противника и тяжелой техники", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что несколько последовательных ракетных ударов, нанесенных артиллеристами по полученным координатам, разрушили здания, укрепления и уничтожили технику и живую силу противника. "Машине легко, хотя она загружена полностью, все 16 снарядов. Машина не чувствует напряжение, так как у не все восемь колес ведущие. Она спокойно преодолевает любые препятствия", - процитировали в МО водителя расчета с позывным "Пламя".
https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935796143.html
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херсонская область , в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллерия уничтожила в Херсонской области технику и солдат ВСУ
Расчеты РСЗО "Ураган" поразили в Херсонской области технику и солдат ВСУ
ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Расчеты РСЗО "Ураган" артиллерийского соединения группировки войск "Днепр" выполняют огневые задачи днем и ночью по уничтожению бронетехники, огневых средств, складов боеприпасов, укрепленных позиций ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Выявить цель помогла воздушная разведка: с высоты удалось заметить передвижения групп пехоты противника и тяжелой техники", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что несколько последовательных ракетных ударов, нанесенных артиллеристами по полученным координатам, разрушили здания, укрепления и уничтожили технику и живую силу противника.
"Машине легко, хотя она загружена полностью, все 16 снарядов. Машина не чувствует напряжение, так как у не все восемь колес ведущие. Она спокойно преодолевает любые препятствия", - процитировали в МО водителя расчета с позывным "Пламя".