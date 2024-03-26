https://ria.ru/20240326/artilleristy-1935796918.html
Артиллеристы ЦВО уничтожили под Авдеевкой технику и группу солдат ВСУ
Артиллеристы ЦВО уничтожили под Авдеевкой технику и группу солдат ВСУ - РИА Новости, 26.03.2024
Артиллеристы ЦВО уничтожили под Авдеевкой технику и группу солдат ВСУ
Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили район сосредоточения личного состава и технику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T05:11
2024-03-26T05:11
2024-03-26T05:11
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ЛУГАНСК, 26 мар - РИА Новости. Артиллеристы группировки войск "Центр" уничтожили район сосредоточения личного состава и технику ВСУ на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие расчета реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 "Град" группировки войск "Центр" поразили район сосредоточения личного состава и технику противника на авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО)", - сообщили в оборонном ведомстве. По данным МО РФ, корректировка огня и фиксирование поражение целей производилась с помощью комплекса беспилотного летательного аппарата "Орлан-30", способного в режиме реального времени передавать результаты огневого поражения на командный пункт артиллерии. "Нанесение артиллеристами массированных артиллерийских ударов по районам сосредоточения националистов позволяет поддерживать штурмовые действия подразделений группировки войск "Центр", - пояснили в МО РФ.
https://ria.ru/20240326/spetsoperatsiya-1935796143.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Артиллеристы ЦВО уничтожили под Авдеевкой технику и группу солдат ВСУ
Артиллерия ЦВО уничтожила на Авдеевском направлении технику и группу солдат ВСУ