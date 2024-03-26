https://ria.ru/20240326/armeniya-1935785873.html

Армяне в России посылают на родину миллиарды долларов в год, заявил Песков

Армяне в России посылают на родину миллиарды долларов в год, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024

Армяне в России посылают на родину миллиарды долларов в год, заявил Песков

У России сейчас достаточно непростой период отношений с братской Арменией, при этом экономическая активность проживающих в РФ армян дает очень большой процент в РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:37

2024-03-26T00:37

2024-03-26T00:37

россия

армения

экономика

дмитрий песков

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. У России сейчас достаточно непростой период отношений с братской Арменией, при этом экономическая активность проживающих в РФ армян дает очень большой процент в совокупном бюджете Армении, речь идет о нескольких миллиардах долларов в год, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас у нас достаточно непростой период в отношениях с дружественной нам, братской Арменией. Она даже более чем братская, потому что армян у нас живет даже больше, чем в самой Армении", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты". "И, кстати, экономическая активность этих армян, граждан Российской Федерации, до сих пор дает очень большой процент в совокупном бюджете Армении. Люди перечисляют туда деньги, речь идет о нескольких миллиардах долларов в год", - добавил Песков.

https://ria.ru/20240320/mir-1934452199.html

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армения

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россия, армения, экономика, дмитрий песков