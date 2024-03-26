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Армяне в России посылают на родину миллиарды долларов в год, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024
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00:37 26.03.2024
https://ria.ru/20240326/armeniya-1935785873.html
Армяне в России посылают на родину миллиарды долларов в год, заявил Песков
Армяне в России посылают на родину миллиарды долларов в год, заявил Песков - РИА Новости, 26.03.2024
Армяне в России посылают на родину миллиарды долларов в год, заявил Песков
У России сейчас достаточно непростой период отношений с братской Арменией, при этом экономическая активность проживающих в РФ армян дает очень большой процент в РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:37
2024-03-26T00:37
россия
армения
экономика
дмитрий песков
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. У России сейчас достаточно непростой период отношений с братской Арменией, при этом экономическая активность проживающих в РФ армян дает очень большой процент в совокупном бюджете Армении, речь идет о нескольких миллиардах долларов в год, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Сейчас у нас достаточно непростой период в отношениях с дружественной нам, братской Арменией. Она даже более чем братская, потому что армян у нас живет даже больше, чем в самой Армении", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты". "И, кстати, экономическая активность этих армян, граждан Российской Федерации, до сих пор дает очень большой процент в совокупном бюджете Армении. Люди перечисляют туда деньги, речь идет о нескольких миллиардах долларов в год", - добавил Песков.
https://ria.ru/20240320/mir-1934452199.html
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россия, армения, экономика, дмитрий песков
Россия, Армения, Экономика, Дмитрий Песков
Армяне в России посылают на родину миллиарды долларов в год, заявил Песков

Песков: армяне в России перечисляют на родину миллиарды долларов в год

© Fotolia / Regisser.comФлаг Армении
Флаг Армении - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© Fotolia / Regisser.com
Флаг Армении. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. У России сейчас достаточно непростой период отношений с братской Арменией, при этом экономическая активность проживающих в РФ армян дает очень большой процент в совокупном бюджете Армении, речь идет о нескольких миллиардах долларов в год, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас у нас достаточно непростой период в отношениях с дружественной нам, братской Арменией. Она даже более чем братская, потому что армян у нас живет даже больше, чем в самой Армении", - сказал он в интервью сайту "Аргументы и факты".
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"И, кстати, экономическая активность этих армян, граждан Российской Федерации, до сих пор дает очень большой процент в совокупном бюджете Армении. Люди перечисляют туда деньги, речь идет о нескольких миллиардах долларов в год", - добавил Песков.
 
РоссияАрменияЭкономикаДмитрий Песков
 
 
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